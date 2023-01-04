Россию не допустили на крупнейшую ярмарку новых технологий

Российские компании не будут представлены на крупнейшей мировой выставке новых технологий CES в Лас-Вегасе в январе. Об этом сообщает Би-би-си. Представитель организаторов выставки Гэри Шапиро подтвердил, что в этом году российские компании получили отказ в участии из-за политической ситуации.

Шапиро также заявил, что решение отказать российским потенциальным участникам было принято не из-за политики США, а выразило позицию самих организаторов выставки. Зато на выставке будут представлены более десяти украинских технологических компаний. Он подчеркнул, что CES готова принимать российские компании, которые после начала войны в Украине релоцировались в другие страны.

Выставка-ярмарка электронных технологий и инноваций CES в Лас-Вегасе ежегодно привлекает более трех тысяч компаний со всего мира, от технологических гигантов до стартапов. В прошлом году ее посетило окоро 40 тыс. зрителей, что считалось низким числом из-за пандемии коронавируса: в допандемийные времена количество посетителей составляло около 200 тыс. каждый год, и в 2023 году организаторы надеются вернуться к прежним цифрам. Для широкой публики выставка откроется в четверг 5 января, но для журналистов и специалистов она уже открыта.

Ранее российские разработчики регулярно представляли свои достижения на CES. Например, в 2020 году российская компания «Яндекс» показала там свой проект беспилотного автомобиля. Выставку посещают инвесторы и главы крупных международных компаний, на ней заключаются договоры о локальном и международном сотрудничестве.