Рютте: Европа не справится со своей обороной без США

Генеральный секретарь НАТО предостерёг страны Европы от разрыва связей с США в сфере обороны - на фоне претензий администрации Дональда Трампа на Гренландию и других разногласий между Вашингтоном и странами ЕС.

Выступая на слушаниях в Европейском парламенте, Рютте отметил, что те, кто считает, что Европа в состоянии защитить себя без участия США, могут «продолжать мечтать», и заявил, что президент России Владимир Путин «будет рад», если в Европе будет создана единая армия или какая-то иная военная структура вне рамок НАТО.

Он также отметил, что сотрудничество с США в военной сфере важно и в вопросе поддержки Украины, в том числе поставок Киеву оружия. Без закупки вооружений у США, считает Рютте, Европе не удовлетворить потребности Украины, поэтому не следует ориентироваться на политику «покупай европейское» применительно к военным поставкам. По словам Рютте, сотрудничество между союзниками по НАТО в сфере поддержки Украины идёт без проблем.

Рютте при этом отметил, что европейские страны должны брать на себя больше ответственности за свою безопасность — как этого требует и Трамп. Но сотрудничество с США должно сохраниться, в частности в ядерной сфере. Рютте заверил, что Европа будет оставаться под американским «ядерным зонтиком», а также исключил возможность полного вывода американских солдат с континента.

Европейские лидеры, с одной стороны, выступают за увеличение военных расходов, как этого требует от них Трамп. С другой стороны, на фоне изменения политики США, которое проявляется в том числе по вопросу о Гренландии, в ЕС всё чаще звучат голоса о необходимости стратегической автономии или независимости от трансатлантических отношений. Трамп, со своей стороны, нередко критикует НАТО и европейских союзников, обвиняя их в неэффективности. Его последние утверждения относительно роли союзников США в кампании в Афганистане вызвали резкую реакцию в ряде европейских стран, включая Великобританию, Польшу и Чехию.