Прошло 33 года с начала вооружённого конфликта в Абхазии, в ходе которого погибли десятки тысяч человек. Военное противостояние в Автономной Республике Абхазия началось 14 августа 1992 года. Согласно официальным данным, Государственный Совет Грузии направил правительственные войска для защиты участка железной дороги Сочи–Ингури от участившихся разбойных нападений и проинформировал об этом председателя Верховного Совета Абхазии Владислава Ардзинба.

Абхазская гвардия оказала вооружённое сопротивление Национальной гвардии и полиции Грузии в Очамчирском и Гульрипшском районах, что привело к началу боевых действий. Вступлению грузинских правительственных войск в Абхазию предшествовало провозглашение независимости местными абхазскими сепаратистами. Российская армия и северокавказские вооруженные формирования присоединились к боевым действиям, поддержав абхазские силы.

27 сентября 1993 года правительственные войска Грузии, штаб и председатель Госсовета Эдуард Шеварднадзе покинули Сухуми. До падения города стороны неоднократно достигали мирных соглашений, однако эти договорённости неоднократно нарушались Россией и поддерживаемыми ею абхазскими формированиями. 30 сентября абхазские силы установили контроль почти над всей территорией республики, за исключением Кодорского ущелья.

Абхазская война, длившаяся 13 месяцев и 13 дней, унесла жизни, по разным оценкам, от 10 000 до 30 000 военнослужащих и гражданских лиц. Около 300 000 человек стали беженцами.

В августе 2008 года, после окончания российско-грузинской войны, Россия признала независимость Абхазии и Южной Осетии. Их независимость также признали Никарагуа, Венесуэла, Сирия и Науру. Грузия и международные партнёры считают Абхазию и Южную Осетию территориями, оккупированными Российской Федерацией.

В Сухуми заявляют, что не намерены вести переговоры с Тбилиси по вопросу статуса и обсуждать независимость Абхазии. Лидеры самопровозглашённой республики требуют от грузинских властей подписать соглашение о неприменении силы. В Тбилиси подписывать этот документ отказываются; однако «Грузинская мечта» подчеркивает, что восстановить территориальную целостность можно лишь мирным путём.

В Абхазии 14 августа отмечают День памяти защитников Отечества.