Саммит «Большой семерки» завершается в Британии. Что обсудили лидеры

В британском Корнуолле в воскресенье завершается трехдневный саммит «Большой семерки» – группы крупнейших индустриально развитых демократий мира. Это первая встреча лидеров более чем за год – перерыв был вызван пандемией коронавирусной инфекции.

Именно борьба с ней стала одной из главных тем саммита. Лидеры «Семерки» пообещали бесплатно выделить развивающимся странам не менее 1 миллиарда доз вакцин, половину из них предоставят США.

Важнейшей темой стала также борьба с изменениями климата, однако о конкретных договоренностях пока не было объявлено.

По инициативе США лидеры договорились о программе поддержки строительства объектов инфраструктуры в развивающихся странах, которая должна составить конкуренцию аналогичной китайской программе. Это уже вызвало недовольство в Пекине – МИД Китая заявил, что «маленькая группа стран» не должна «диктовать глобальные решения».

Тема противостояния угрозам со стороны России и поисков путей сотрудничества с ней поднималась на двусторонних встречах президента США Джо Байдена с лидерами «Семерки», в частности с канцлером Германии Ангелой Меркель. На ней обсуждался газопровод «Северный поток – 2», сооружение которого Германия поддерживает, а США критикуют. Как для Берлина, так и для Вашингтона крайне важно, чтобы транзит природного газа из России через Украину сохранился и после запуска газопровода, – сказала после встречи Меркель.

Внимание привлекло участие в саммите 95-летней британской королевы Елизаветы II. Джо Байден стал 13-м президентом США, с которым она встретилась за время своего царствования. При этом это не была первая их встреча – впервые они виделись еще в 1982 году. Байден тогда был сенатором, а Елизавета II к тому моменту уже 30 лет была на британском престоле.

Участники встречи, в частности президент Франции Эммануэль Макрон, выступили с похвалами в адрес американского президента Джо Байдена, отметив конструктивный подход новой администрации США к союзникам.

Европейское турне президента США продолжится его поездкой в Брюссель, где он в понедельник и вторник примет участие в саммитах НАТО и ЕС. В среду состоится его встреча в Женеве с российским президентом Владимиром Путиным.