На Аляске начались переговоры Путина и Трампа

В США, на военном аэродроме Элмендорф-Ричардсон на Аляске начались переговоры президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина.

Трамп лично встретил Путина по прилёте. Они пожали друг другу руки, сфотографировались у плаката «Аляска-2025» и отбыли на переговоры в автомобиле американского президента «Зверь».

Сообщалось, что Трамп и Путина сначала встретятся тет-а-тет, только в присутствии переводчиков. Формат был изменён, и к Трампу на переговорах присоединятся госсекретарь США Марко Рубио и спецпосланник Стив Уиткофф. Путина будут сопровождать его помощник Юрий Ушаков и глава российского МИД Сергей Лавров.

Основная тема переговоров — урегулирование войны в Украине. Россия планирует обсудить двустороннее сотрудничество двух стран. Трамп в пятницу сообщил, что эту тему можно поднять, если он почувствует прогресс в украинском вопросе.

Перед началом встречи президенты не стали отвечать на вопросы журналистов и не стали делать вступительные заявления. Трамп в пятницу говорил, что чувствует, что разговор может принести плоды: «Он умный парень, давно занимается этим делом, мы неплохо ладим, я думаю, что из этой встречи что-то выйдет», — сказал президент США про Путина.



