СБ ООН принял первую резолюцию по конфликту между Израилем и ХАМАС

Резолюция призывает к срочным и продолжительным гуманитарным паузам на всей территории сектора Газа, «чтобы позволить помощи добраться до мирных жителей на осажденной территории».

Резолюция «призывает также немедленно и без каких-либо условий освободить всех заложников, удерживаемых ХАМАС и другими группами, в первую очередь детей».

Это первая принятая Советом Безопасности ООН резолюция, касающаяся эскалации ближневосточного конфликта, начавшейся с нападения радикальной группировки ХАМАС (признана террористической в США и странах Евросоюза) на Израиль 7 октября. До этого на голосование в Совбезе уже выносили несколько вариантов резолюций, но ни один из них не был принят. В частности, США наложили вето на бразильский вариант резолюции, а Россия и Китай – на проект, предложенный США.