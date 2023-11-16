СБ ООН принял первую резолюцию по конфликту между Израилем и ХАМАС

Совет Безопасности ООН в среду принял предложенный Мальтой вариант резолюции по палестино-израильскому кризису. Документ поддержали 12 членов Совбеза, а три страны воздержались: Россия, США и Великобритания. Об этом сообщается на сайте ООН.
Резолюция призывает к срочным и продолжительным гуманитарным паузам на всей территории сектора Газа, «чтобы позволить помощи добраться до мирных жителей на осажденной территории».
Резолюция «призывает также немедленно и без каких-либо условий освободить всех заложников, удерживаемых ХАМАС и другими группами, в первую очередь детей».
Это первая принятая Советом Безопасности ООН резолюция, касающаяся эскалации ближневосточного конфликта, начавшейся с нападения радикальной группировки ХАМАС (признана террористической в США и странах Евросоюза) на Израиль 7 октября. До этого на голосование в Совбезе уже выносили несколько вариантов резолюций, но ни один из них не был принят. В частности, США наложили вето на бразильский вариант резолюции, а Россия и Китай – на проект, предложенный США.
Израиль вновь заявил, что пока ХАМАС продолжает удерживать заложников, призывы к гуманитарному перемирию неуместны.
«Израиль будет продолжать действовать до тех пор, пока ХАМАС не будет уничтожен, а заложники не будут возвращены», — заявил израильский представитель в ООН Гилад Эрдан.
- В результате нападения отрядов ХАМАС на юг Израиля 7 октября были убиты около 1200 человек, в основном гражданские лица, около 240 человек захвачены в заложники. После этой атаки Израиль объявил о состоянии войны, начав крупную армейскую операцию в секторе Газа, в ходе которой, по данным подчиняющихся ХАМАС структур, погибли свыше 11 200 человек, также в основном гражданские.