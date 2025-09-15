Новый общественный транспорт и благоустройство городов и сел обещают участники выборов в органы местного самоуправления от «Грузинской мечты» в то время, как часть прозападной оппозиции, участвующей в голосовании, обещает гражданам свободное будущее в случае победы. Между тем, чего бы пожелали пользователи социальных сетей своим городам, узнавал Серго Брегвадзе.

На что бы вы обратили внимание участников выборов в органы местного самоуправления? Какие проблемы должны быть решены в первую очередь в вашем городе?

Гига: «Во-первых я пока не решил пойду ли я на выборы или нет. Если всё-таки буду голосовать, то за тех, кто пообещает решить проблемы, существующие на дорогах Тбилиси. То, что сейчас происходит на наших улицах – это кошмар. Дороги просто переполнены машинами, постоянные пробки из-за чего и воздух засоряется больше. В общем улицы, трассы тут распланированы очень плохо из-за чего и возникают перечисленные мною проблемы. Необходима перепланировка – кое-где сделать островки безопасности, а там, где они не нужны убрать их, расчертить правильно разметки, настроить светофоры. Вот тот, кто пообещает это сделать, эта партия и будет для меня приоритетной».

Нана: «Для меня важнейшая проблема – это то, что в столице строят сотни корпусов и ни одного детского садика или школы. Это самый настоящий ужас. Дома же чуть ли не друг на друге строят, иногда поздороваться и пожать руки можно соседям из разных корпусов. А важных объектов в таких новых, застроенных районах, просто нет, приходится из одного конца города ехать в другой, чтобы отвести ребенка в школу. Это преступление. Хаотичное строительство обязательно должно прекратиться, нельзя строить корпуса на каждом клочке земли. Хотела бы сказать, что нужно разгрузить и улицы города, но это невозможно, пробки будут до тех пор, пока трассы будут оставаться узкими из-за того везде понастроены корпуса. Этому должно быть уделено внимание».

Бачо: «Отношение к грузинскому народу должно поменяться – это главная проблема, которую необходимо решить. За многие годы в Грузии возникла такая ситуация в которой неизвестные нам люди, не знакомые с нашей культурой, диктуют нам как нам жить, как растить наших детей. Я не знаю, как можно справиться с этой проблемой, но думаю, что сохранение идентичности – это и есть главная цель, которая должна быть у властей после выборов».

Мари: «Я не собираюсь голосовать на выборах в органы местного самоуправления, соответственно никаких просьб и замечаний к псевдокандидатам у меня нет и не будет. Ни Каладзе, ни представители «Лело» для меня не могут быть легитимными участниками выборов, это голосование – ничто иное как фарс. В общем, будет в них участвовать кандидат и какие обещания он будет осуществлять в случае победы на этих нелегитимных выборах – совершенно неважно. Мне всё равно, что они будут обещать, все прекрасно понимают, что подконтрольный властям ЦИК напишет Каладзе те цифры, какие он пожелает, как и другим кандидатам «Грузинской мечты» в любом городе».

Вепхия: «В нашей стране сейчас нет силы, которая что-то пообещала бы и сделала. Лично я не верю, что кто-то будет решать проблемы горожан. Что конкретно нужно решить? Эти проблемы остаются неизменными годами – крупные города застраивают так, что уже негде продохнуть, строят объекты недоступные гражданам Грузии, поскольку на наши зарплаты невозможно жить достойно. Мы не можем позволить себе жильё, которое строится, соответственно всё приобретают иностранцы. Что бы я попросил у кандидатов, если бы знал, что они действительно это сделают? Попросил бы понизить цены на всё, хотя бы для граждан, создать новые рабочие места и перестать вырубать деревья ради домов для богатых иностранцев. Но думаю, что это под силу только оппозиционным партиям, которые не участвуют в выборах».

Като: «Я бы выделила три основных направления, по которым должны работать практически все местные органы. Первое – катастрофический рост количества автотранспорта из-за чего возникают нескончаемые пробки, когда начинается школа, в Тбилиси, например, передвигаться невозможно. Второе – нехватка парковочных мест и незаконно построенные гаражи, а третья – это мусор, ощущение, что власти не знают как от него избавляться, а также загрязненные улицы Тбилиси».

Гела: «Из реальных проблем я бы выделил безработицу, высокие цены абсолютно на всё, низкий уровень образования, отсутствие профессиональных кадров в важнейших сферах – медицинском, строительном, финансовом секторах и т.д. Я понятия не имею кто и как это может решить, но я бы требовал этого и на парламентских, и на местных выборах, если бы знал, что это не бесполезно. Никто во власти этого не хочет замечать, точнее не хотят, чтобы граждане видели перечисленные проблемы. Переносят внимание на оппозицию и неправительственный сектор, будто все проблемы только от них, а спасение – в „Грузинской мечте“».

