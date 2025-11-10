Сенат США сделал важный шаг к прекращению шатдауна

В Сенате Соединённых Штатов прошло ключевое процедурное голосование, которое устранило одно из главных препятствий для возобновления финансирования федерального правительства. Так называемый шатдаун продолжается с 1 октября и стал самым долгим в истории Соединённых Штатов. Нынешнее решение стало компромиссом между республиканцами и рядом умеренных сенаторов-демократов.

1 октября начался новый финансовый год, однако к этой дате Конгресс не принял ни постоянный, ни временный бюджет, поскольку республиканцы и демократы не могли договориться о его параметрах. Это привело к частичной приостановке финансирования федеральных ведомств.

Для принятия законопроекта о финансировании правительства в Сенате необходимы 60 голосов для преодоления так называемого филибастера. У республиканцев только 53 голоса. В течение 40 дней преодолеть филибастер не удавалось. Однако в воскресенье группа из восьми сенаторов-демократов достигла соглашения с республиканскими лидерами в Сенате и Белом доме. Они проголосовали за временный законопроект о финансировании правительства в обмен на обещание республиканцев продлить действие субсидий на медицинские страховки - это было одно из ключевых требований демократов. За законопроект голосовали ровно 60 сенаторов - столько, сколько требовалось.

Сенату ещё предстоит основное голосование по законопроекту, которое должно пройти в ближайшие дни. После этого документ должен быть одобрен в Палате представителей, где, однако, достаточно простого большинства, а также подписан президентом Дональдом Трампом. Законопроект предусматривает, что финансирование федеральных ведомств будет обеспечено до конца января. Когда будет принят полноценный бюджет на 2026 год, по-прежнему не ясно.

Из-за отсутствия финансирования около 1,5 миллиона федеральных служащих США отправлены в неоплачиваемые отпуска или работают без оплаты. В случае продолжения шатдауна до декабря без выплат остались бы американские военные, из-за вынужденных отпусков авиадиспетчеров начали отменяться авиарейсы. Накануне стало также известно о том, что Соединённые Штатаы приостановили поставки оружия союзникам по НАТО и Украине. Контролирующие поставки сотрудники Госдепартамента США отправлены в неоплачиваемые отпуска.