СГБ Грузии заявила о предотвращении «диверсионных актов» в Тбилиси

Служба государственной безопасности (СГБ) Грузии заявила, что обнаружено большое количество огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ (с детонатором), которые планировалось использовать 4 октября параллельно с попыткой захвата президентского дворца.

«Согласно материалам дела, по указанию грузинского представителя одного из военных подразделений, действующих в Украине, что подтверждается многочисленными доказательствами, гражданин Грузии Б.Ч. приобрёл большое количество огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых средств. По имеющейся у нас оперативной информации, с использованием этого арсенала в Тбилиси 4 октября, параллельно с организованным групповым насилием и попыткой захвата президентского дворца, должны были быть осуществлены диверсионные акты. В результате превентивных мероприятий сотрудников Службы государственной безопасности удалось нейтрализовать круг лиц, которые, предположительно, должны были доставить боеприпасы и взрывчатку в центр Тбилиси. Оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества были обнаружены в специально оборудованном тайнике в лесном массиве неподалёку от Тбилиси», – говорится в заявлении СГБ.

Какие именно «диверсионные акты» планировались, не уточняется. По информации СГБ, установлен и человек, изготовивший по заказу Б.Ч. пульт для детонатора:

«Этот человек уже доставлен в Службу безопасности, с ним проводятся следственные действия. Кроме того, к уголовной ответственности за совершение указанного преступления будет привлечён Б.Ч., в отношении которого объявлен розыск. Сегодня на рассвете был проведён обыск в его жилом доме, откуда изъят телефон, которым он пользовался во время пребывания в Грузии. При осмотре телефона получено одно из главных доказательств – несколько видеозаписей, где Б.Ч. демонстрирует пока неустановленному следствием лицу приобретённое оружие и боеприпасы».

Дело возбуждено по части 3 статьи 236 УК Грузии – противоправные приобретение или хранение огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств. Это преступление наказывается лишением свободы на срок от трёх до шести лет.

«Интенсивно проводятся оперативные и следственные мероприятия с целью установления и задержания других лиц, связанных с этим преступлением», – заявили в СГБ.