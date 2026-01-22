СГБ Грузии сообщает об освобождении гражданина, задержанного ранее у разделительной линии

«Гражданин Грузии, незаконно задержанный 21 января этого года вблизи села Цинагара, расположенного за разделительной линией, освобожден и находится на территории, контролируемой центральным правительством», сообщает Служба государственной безопасности Грузии.

«Центральное правительство Грузии и Служба государственной безопасности продолжают активно работать над освобождением всех граждан Грузии, незаконно задержанных на оккупированных территориях», - говорится в сообщении СГБ.

Служба государственной безопасности не уточняет кто участвовал в процесс освобождения гражданина Грузии, но «благодарит все стороны, участвующие в процессе, за внимание к состоянию задержанного, его интересам и оперативность».