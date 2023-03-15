Глава Пентагона Остин провел телефонный разговор с Шойгу 

Глава Пентагона Ллойд Остин провел телефонный разговор с министром обороны России Сергеем Шойгу. В российском ведомстве утверждают, что беседа была инициирована американской стороной. Других подробностей в Минобороны не сообщили.

Министерство обороны США подтвердило, что Остин говорил с Шойгу, уточнив, что темой стало «недавнее непрофессиональное, опасное и безрассудное поведение» российских пилотов в международном воздушном пространстве над Черным морем, из-за которого в воду упал американский беспилотник.

По данным американского телеканала СNN, в ближайшее время глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли также планирует провести телефонный разговор с начальником Генштаба Вооруженных сил России Валерием Герасимовым. Отмечается, что последний раз они беседовали в декабре 2022 года.

Накануне власти США сообщили о крушении в Черном море после столкновения с российским истребителем своего разведывательного беспилотника MQ-9 Reaper, который, как утверждается, выполнял задание в законном международном пространстве. По версии Минобороны США, российский истребитель, вылетевший на перехват беспилотника, задел его винт, в результате чего американским силам пришлось дрон сбить. Причиной инцидента в Пентагоне назвали «некомпетентность» российских летчиков. Представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби также подчеркнул, что летательный аппарат находился в нейтральном воздушном пространстве, и что он не представлял угрозы. Минобороны России подтвердило факт крушения беспилотника, но не сообщило о деталях.

По данным телеканала CNN, сразу после инцидента власти США дистанционно стерли конфиденциальное программное обеспечение с беспилотника. До этого секретарь Совбеза России Николай Патрушев заявил, что Россия попытается поднять обломки дрона со дна Черного моря.