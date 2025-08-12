СМИ: дроны ГУР атаковали завод по производству гелия в Оренбурге

Дроны главного управления разведки (ГУР) Украины атаковали в Оренбурге завод по производству гелия для ракет. Об этом во вторник сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на свои источники.

В сообщении говорится, что удар был нанесен вечером предыдущего дня. Местные жители сообщали о серии взрывов в районе завода. Около 20:00 власти региона перекрыли участок автодороги федерального значения М-5 «Урал» в районе населенных пунктов Переволоцкое и Холодные Ключи, что совпадает с расположением завода, отмечает «РБК-Украина».

Оренбургский гелиевый завод - единственное в России и одно из крупнейших в Европе предприятий по производству гелия, который используется в производстве ракет и в авиапромышленности.

Власти региона пока не подтверждают информацию об ударе по заводу. В понедельник исполняющий обязанности губернатора Оренбургской области Евгений Солнцев сообщил о двух сбитых над регионом беспилотниках, но дополнительных подробностей приводить не стал. Также второй день подряд власти приостанавливаются полеты в аэропорту Оренбурга, передаёт Русская служба «Би-би-си».

В Ставрополе в ночь на 12 августа БПЛА атаковали завод «Монокристалл». Об этом со ссылкой на жителей сообщает Telegram-канал Astra. На территории химического предприятия, как отмечается, был виден дым. «Монокристалл» — один из основных производителей сапфира для оптоэлектронной промышленности, пишет Astra.

Минобороны России заявило, что в ночь на вторник над двумя

российскими регионами было сбито 25 украинских беспилотников, большинство из них — над территорий Ростовской области, ещё три — над Ставропольским краем.