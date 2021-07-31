СМИ: В Брянске запытан до смерти уроженец Дагестана

В Брянске похищен и убит 28-летний уроженец Дагестана Ислом Облокулов, известный также под именем Самандар Каландаров. Об этом 31 июля сообщает телеграм-канал Baza.

Согласно ресурсу, несколько дней назад Облокулов был похищен из квартиры, где жил. Его приятель сообщил об этом в полицию, и молодого человека стали искать. Обнаружили его тело в лесу на окраине Брянска - со следами пыток и целлофановым пакетом на голове.

Облокулов ранее разыскивался по подозрению в убийстве сына бывшего главы «Дагводоканала», которое произошло в ночном клубе в Москве полтора года назад. По этой причине он скрывался и взял второе имя.

Следствие считает, пишет Baza, что Облокулов мог быть убит из мести по заданию экс-главы «Дагводоканала». Подозреваемые в исполнении преступления задержаны, но не дают показаний. Задержан и сам предполагаемый заказчик.