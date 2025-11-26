Ираклий Кобахидзе: Eagle Hills – «создатель дубайского чуда»

Грузинский премьер Ираклий Кобахидзе заявляет, что 1554 контракта, подписанных правительством Грузии за последние 10 лет только в экономической сфере, имеют статус коммерческой тайны. Это заявление Кобахидзе сделал 26 ноября, с парламентской трибуны, где он выступает на пленарной сессии в формате интерпелляции по вопросу инвестиции Eagle Hills в размере 6,6 млрд долларов.

Ираклий Кобахидзе заявил, что у компании Eagle Hills есть «чисто коммерческий интерес» в том, чтобы контракт был конфиденциальным, чтобы она «имела пространство для ведения переговоров с другими партнёрами».

«Это общепринятая практика, основанная на законодательстве Грузии и международной практике», — заявил он.

Он также сообщил, что в сфере здравоохранения в 2020 году, во время пандемии COVID, было заключено 10 договоров, в том числе с фармацевтическими гигантами Pfizer, Sinopharm и Sinovac, – и все десять имели статус «коммерческой тайны».

Кобахидзе также отметил, что у договора есть две стороны – правительство Грузии и компания Eagle Hills, которую он назвал «компанией с высокой международной репутацией» и «создателем дубайского чуда».

Он подчеркнул, что:

«Грузинское государство не берет на себя никаких финансовых обязательств, никаких финансовых гарантий или каких-либо нестандартных условий в пользу партнёрской компании»;

«Грузинское государство полностью освобождено от обязательств, мы входим в проект с землёй, земельными участками»;

«Инвестор берет на себя обязательство полностью обеспечить финансирование проекта и осуществить его управление. Все обязательства лежат полностью на компании».

Он также добавил, что «когда такая компания входит в страну, это является сигналом для других инвесторов о том, что сформирована высокоуровневая инвестиционная среда, и это впоследствии окажет влияние на привлечение новых инвестиций».

Во время выступления Кобахидзе в парламенте был введён «жёлтый уровень безопасности», из-за чего вход в здание парламента было запрещён не только посетителям, но и представителям онлайн-медиа. В здание были допущены лишь представители телекомпаний.

Параллельно у здания парламента проходит акция протеста.

Проект Eagle Hills предполагает строительство в Тбилиси и Гонио крупных многофункциональных комплексов, которые, по оценке правительства, «изменят облик обоих городов и укрепят глобальную узнаваемость Грузии».

Некоторые экономисты, однако, сомневаются в выгоде этих проектов. Экологи также выражают обеспокоенность, указывая на возможные экологические риски. По их словам, реализация проекта может создать проблемы для Тбилиси, поскольку территория Крцанисского лесопарка рассматривается как важная рекреационная зона. Проблемным для них выглядит и проект в Гонио.