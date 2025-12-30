Снегопад привёл к перебоям с электроснабжением в Западной Грузии

В нескольких регионах Грузии снегопад вызвал проблемы с энергоснабжением.

По информации компании «Энерго-Про Джорджия», электроэнергия с перебоями подается в большинство сел регионов Имерети и Самегрело на западе страны. Восстановительные работы ведутся без остановки и продолжатся до полного устранения повреждений, заявили в компании. Для ускорения процесса на места направлены дополнительные технические группы из других регионов страны.

В Аджарии, в муниципалитетах Хуло, Шуахеви, Кеда, Хелвачаури и Кобулети продолжается расчистка автомобильных дорог от снега. По данным правительства автономной республики, в высокогорных селах высота снежного покрова достигает одного метра, в низинах — около 50 сантиметров.

По данным Национального агентства окружающей среды, до 3 января в Грузии сохранится холодная погода с периодическими осадками, в горах ожидаются снег и метели.

Ряд ограничений действует на автомобильных дорогах: движение прицепного и полуприцепного транспорта ограничено, в том числе на участке центральной автомагистрали на Рикотском перевале (от Сурамского транспортного узла до Борити), а также на направлениях Гудаури–Коби, Гоми–Сачхере–Чиатура, на автомобильных дорогах Ахалкалаки–Карцахи, Ахалцихе–Ниноцминда и на участке Джвари–Хаиши.

Из-за лавинной опасности, сильного снегопада, плохой видимости, метели и сложных метеорологических условий движение всех видов автотранспорта временно ограничено на ряде высокогорных участков дорог, в том числе на перевале Паравани.

В самопровозглашеной республике Южная Осетия дорожные службы приступили к расчистке Транскавказской магистрали от снежных заносов. Работы также ведутся на дорогах в направлениях Кваиси и Ахалгори.