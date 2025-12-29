Москва обвинила Киев в атаке на резиденцию Путина

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что в ночь на 29 декабря украинские беспилотники попытались атаковать резиденцию президента Владимира Путина в Новгородской области.

Всего, по данным главы российского МИД, в атаке на резиденцию был задействован 91 дрон. Он добавил, что сведений о пострадавших и ущербе не поступало.

«Объекты для ответных ударов и время их нанесения Вооруженными силами России определены», – заявил Лавров. Он добавил, что Россия не планирует выходить из переговорного процесса с США, но переговорная позиция страны будет пересмотрена.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал заявление Лаврова «очередной ложью». По его мнению, таким образом Россия пытается помешать переговорному процессу, а также готовит почву для удара по правительственным зданиям в Киеве.

Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что Путин провел новый телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, в ходе которого обсуждалась атака на резиденцию в Новгородской области. Ушаков утверждает, что Трамп был шокирован и возмущен атакой, и произошедшее повлияет на подходы США в работе с Зеленским. Путин, в свою очередь, заявил, что атака не останется без ответа, и Россия пересмотрит свою переговорную позицию.

«Слава Богу, что мы не передали Зеленскому ракеты «Томагавк», – процитировал Ушаков якобы заявление Трампа.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт написала в соцсети X, что Трамп провел «позитивный телефонный разговор» с Путиным по Украине. Другие детали она не привела.