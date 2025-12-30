США могли нанести удар по территории Венесуэлы

В понедельник во время встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху президент США Дональд Трамп сообщил о том, что американские военные нанесли удар по портовому сооружению «на побережье», где производилась погрузка наркотиков.

Хотя президент не назвал страну, по территории которой был нанесен удар, комментаторы предполагают, что президент говорил о Венесуэле. Двумя дня раньше в ходе радиоинтервью Дональд Трамп сказал, что США уничтожили «большое сооружение» в Венсуэле, откуда «отправляются суда». В понедельник, отвечая на вопрос репортеров «о взрыве в Венесуэле», президент Трамп рассказал, что «в результате большого взрыва в районе дока, где происходит погрузка наркотиков на катера» погрузочная зона была уничтожена.

Представители Белого дома и Пентагона пока не комментировали эти заявления президента. Если удар, о котором сообщил президент Трамп, был действительно нанесен по Венесуэле, то это был первый подобный удар по территории этой страны. До сих пор американский военно-морской контингент, находящийся в Карибском море, уничтожал скоростные катера, находящиеся в нейтральных водах, которые, по утверждениям представителей Пентагона, используются для нелегальной доставки наркотиков в Соединенные Штаты.

В течение последних месяцев президент Трамп предупреждал о возможности ударов по объектам, связанным с наркокартелями как на территории Венесуэлы, так и на территории других стран. Белый дом заявляет о том, что цель операции в Карибском море - пресечение потока наркотиков в США, о том, что Соединные штаты находятся в состоянии «вооруженного конфликта» с наркокартелями. Глава Венесуэлы Николас Мадуро утверждает, что США готовятся к вторжению в Венесуэлу с целью отстранения его от власти.