Состояние пострадавшего при обрушении на трассе Квешети–Коби – критическое

Состояние пострадавшего в результате обрушения земляного массива при строительстве дороги Квешети-Коби, близ села Цкере, оценивается как критическое, сообщил журналистам дежурный врач Тбилисской центральной больницы Бежан Хозреванидзе.

«Пациент пострадал в результате обрушения земляного массива во время строительных и дорожных работ. В нашей клинике ему проведена компьютерная томография в режиме политравмы. На данном этапе признаков травматических повреждений головы, грудной клетки и органов брюшной полости не выявлено. Тем не менее, состояние пациента оценивается как критическое. В настоящее время он находится под интенсивным лечением и наблюдением врачей в нашей клинике», — сообщил врач.

23 ноября стало известно о гибели четырех человек в Грузии при строительстве дороги Квешети–Коби в районе села Цкере. По данным Департамента автомобильных дорог, обрушение грунта произошло во время работ по возведению подпорной стены.

Под обрушившейся массой оказались пять сотрудников строительной компании – граждане Туркменистана и Китая. Обнаружены тела четырёх погибших, один человек был доставлен в клинику, сообщили в ведомстве.