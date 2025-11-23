Четыре человека погибли на строительстве дороги Квешети–Коби

Четыре человека погибли в Грузии при строительстве дороги Квешети–Коби в районе села Цкере. По данным Департамента автомобильных дорог, обрушение грунта произошло во время работ по возведению подпорной стены.

«Под обрушившейся массой оказались пять сотрудников строительной компании – граждане Туркменистана и Китая. Обнаружены тела четырёх погибших, один человек доставлен в клинику. На месте мобилизованы группы Службы управления чрезвычайными ситуациями и представители Департамента автомобильных дорог. По факту начато расследование. Департамент требует от подрядчика максимального ужесточения соблюдения норм безопасности и строгого выполнения регуляций при производстве работ. Департамент выражает соболезнования семьям погибших», – говорится в распространённом ведомством заявлении.

Согласно информации, опубликованной на сайте ведомства, цель проекта дороги Квешети–Коби – улучшить транспортную ситуацию в регионе и обеспечить круглогодичное и безопасное передвижение. Новая трасса должна сократить время и стоимость поездок, повысить безопасность движения, увеличить транзитный потенциал Грузии и способствовать развитию различных направлений туризма. Дорога, в частности, будет использоваться для передвижения в сторону пункта пропуска на границе Грузии и России.

Проект предусматривает строительство двухполосной асфальтобетонной дороги длиной 23 км, пяти мостов и пяти тоннелей, а также реконструкцию ещё одного моста. Кроме того, будут обустроены пешеходные переходы, тропы и переходы для пешеходов и скота.

Проект реализуется по заказу Департамента автомобильных дорог Министерства инфраструктуры. Его общая стоимость составляет 1,240 млрд лари. Строительные работы финансируют Азиатский банк развития и Европейский банк реконструкции и развития. Мониторинг осуществляет международная надзорная компания UBM International United Consultants Inc.