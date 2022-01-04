Заседание совета Россия-НАТО пройдёт в Брюсселе 12 января

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подтвердил, что заседание Совета Россия-НАТО, на котором будут обсуждаться недавно выдвинутые российские требования "гарантий безопасности", пройдёт в Брюсселе 12 января.

Представитель МИД России Мария Захарова подтвердила, что российская делегация примет участие в переговорах. Ожидается, что её возглавит заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков. Он же будет возглавлять российскую делегацию на переговорах с США, которвые должны пройти в Женеве 12 января.

По словам представителя НАТО, которого цитирует Reuters, диалог с Россией должен быть двусторонним - Москва должна принимать во внимание обеспокоенность членов Североатлатнического союза её действиями. Также представитель НАТО заявил, что в диалоге должны на равных участвовать европейские члены союза. Москва ранее настаивала только на двустороннем диалоге США.

13 января переговоры продолжатся на площадке ОБСЕ, которая включает в себя, помимо России и стран-членов НАТО, также нейтральные европейские государства и страны бывшего СССР, включая Украину.

7 января - ещё до переговоров - в Брюсселе пройдёт внеочередное заседание Североатлантического совета на уровне министров иностранных дел. В онлайн-формате министры обсудят, как говорится в сообщении, наращивание военной мощи России у границ с Украиной, а также более широкие вопросы европейской безопасности.

Во вторник начинается визит главы внешнеполитического ведомства ЕС на Украину. Жозеп Боррель должен посетить Донбасс, включая линию разграничения, а затем встретиться с украинским руководством в Киеве. как заявил перед визитом Боррель, "ЕС не может быть нейтральным наблюдателем на переговорах, если Россия действительно хочет обсудить архитектуру безопасности в Европе".

На фоне наращивания военной группировки у границ с Украиной - что на Западе восприняли как возможную подготовку к вторжению - президент России Владимир Путин и российский МИД выдвинули США и их союзникам требования гарантий безопасности. Они включают в себя отказ от приёма Украины и каких-либо иных стран бывшего СССР в НАТО, отказ от военного сотрудничества с этими странами, отказ от размещения вооружения в восточной Европе и так далее. США и их союзники, подчеркнув, что не будут поступаться основополагающими принципами деятельности НАТО, согласились на переговоры с Москвой.