США потребуют крупные залоги от соискателей виз из некоторых стран

Соединенные Штаты будут взымать залог до 15 тысяч долларов с соискателей туристических и бизнес-виз из стран с тем, чтобы гарантировать их отъезд из США до истечения срока действия их виз. Об этом в понедельник объявил Госдепартамент.

От получателей виз будет требоваться от 5 до 15 тысяч долларов, которые им будут возвращены при выезде из Соединенных Штатов. Размер залога определят работники американских консульств. Ожидается, что в среднем он будет составлять 10 тысяч долларов. Это правило будет применяться в отношении стран, чьи граждане регулярно массово нарушают сроки пребывания с США, стран, чьи процедуры проверки при выдаче документов считаются неадекватными, также, «исходя из соображений внешней политики». В официальном извещении Госдепартамента не приводится список этих стран, но по данным СМИ, в него могут быть внесены Чад, Эритрея, Гаити, Мьянма, Йемен, Джибути, Бурунди, Того.

Это решение рассматривается как часть усилий администрации Дональда Трампа по борьбе с нелегальной миграцией в США. В июне президент Трамп издал указ о частичном и полном запрете въезда в Соединенные Штаты граждан 19 стран, исходя из соображений национальной безопасности. По оценке министерства Внутренней безопасности, в 2023 году 500 тысяч иностранных визитеров остались в стране после истечения срока действия их виз.

Новое правило вступит в силу 20 августа.