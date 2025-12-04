Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию, в которой требует от России немедленного, безопасного и безусловного возвращения всех украинских детей, насильственно вывезенных или депортированных с оккупированных территорий. Голосование состоялось 3 декабря на 11-й специальной сессии Ассамблеи.

Резолюция также призывает Россию прекратить практику принудительного вывоза украинских детей, разлучения их с семьями и законными опекунами, изменения их статуса, включая гражданство и усыновление, а также прекращения идеологической обработки несовершеннолетних.

Документ поддержали 91 страна, среди них – Грузия.

Против проголосовали Россия и ещё 11 государств: Беларусь, Буркина-Фасо, Бурунди, Куба, Северная Корея, Эритрея, Иран, Мали, Никарагуа, Нигер и Судан.

Воздержались 57 государств, включая Китай, Индию, страны Центральной Азии и Армению. Более 30 стран, среди них Турция и Азербайджан, не участвовали в голосовании.

По данным украинских властей, с начала полномасштабной войны Россия вывезла с оккупированных территорий не менее 20 000 детей, из которых вернуть удалось лишь около 1850. Москва утверждает, что вывоз осуществлялся «в целях обеспечения безопасности» детей.

Выступая на специальной сессии 3 декабря, заместитель министра иностранных дел Украины Марьяна Беца заявила, что резолюция касается не политики, а гуманности и морального долга международного сообщества. По её словам, Россия «не только убивает и калечит украинских детей, но и пытается стереть их идентичность, навязывая враждебную пропаганду».

Накануне голосования заместитель постоянного представителя России при ООН Мария Заболоцкая вновь отвергла обвинения в насильственной депортации детей, заявив, что подобные утверждения «не подкреплены документально».

Президент Генассамблеи ООН, экс-министр иностранных дел Германии Анналена Бербок, назвала депортацию детей грубым нарушением международного гуманитарного права. По её словам, 11-я специальная сессия Ассамблеи принимает решение, чтобы «защитить международный порядок и украинский народ».

Проект резолюции Украина представила в конце ноября при поддержке более чем 30 стран, включая Грузию.

17 марта 2023 года Международный уголовный суд в Гааге выдал ордера на арест президента России Владимира Путина и уполномоченной по правам ребёнка Марии Львовой-Беловой. Суд считает, что они могут быть ответственными за военное преступление – незаконную депортацию украинских детей с оккупированных территорий.