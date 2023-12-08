Стрелков из СИЗО: «опасаюсь амнистии как у Пригожина»

Бывший военный лидер пророссийских сепаратистов в Донецке Игорь Стрелков (Гиркин) в интервью из следственного изолятора заявил, что опасается за свою жизнь. Он сравнил своё дело с мятежом погибшего в августе главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, заявив, что может разделить его судьбу.

«Никто не привлечён к ответственности за устранение Пригожина. Президент озвучил версию самопроизвольной гибели — в эту версию я не верю», — сказал Стрелков изданию «База».

Стрелков напомнил, что его арест по обвинению в призывах к экстремизму случился через месяц после летнего мятежа ЧВК «Вагнер», закончившегося захватом наёмниками Ростова-на-Дону и блокированием Воронежа — двух городов с населением более миллиона человек. «Больше всего я опасаюсь, что вместо обычного уголовного наказания меня «амнистируют» так же, как и Повара [повар Путина — прозвище Пригожина, данное ему за обслуживание банкетов в Кремле — РС]», — сказал Стрелков.

Он активно критикует российские власти, в том числе президента Путина. Он арестован за сообщения в соцсетях, дело засекречено. В материале «Базы» сказано, что основаниями для возбуждения дела стали две записи в телеграм-канале: в первом посте Стрелков допускал уход России из аннексированного Крыма, а во втором прокомментировал невыплаты военным фразой: «Граждане, так ведь за это расстреливать мало».

За это ему грозит до пяти лет лишения свободы. 7 декабря Мосгорсуд продлил его арест до середины июня будущего года. Он отрицает вину. Его защита заявляет, что Стрелков «делился переживаниями в непростой ситуации и сетовал на несправедливость», выражая эмоциями «патриотическую позицию и желание наказать виновных».

По его мнению, причиной для возбуждения дела стала нестабильность России и «ощущение властью непрочности своего положения». Он критикует российское руководство за ход войны в Украине, считая, что Москва проигрывает войну.

«Ситуация радикально ухудшилась, страна вступила в период острой нестабильности, — говорит он. — Война перевалила за 21-й месяц, конца и края ей не видно, тем более на горизонте не просматривается никакого выполнения планов СВО в любой из изложенных версий».

В интервью «Базе» Стрелков заявил, что ожидает обвинительного приговора и лишения свободы «на неопределённый срок». В Украине против него возбуждены дела по статьям о терроризме, убийствах, пытках и нарушении государственного суверенитета. В Нидерландах он заочно приговорён к пожизненному заключению за убийство 298 человек, погибших в сбитом ПВО пассажирском «Боинге».

«После вынесения обвинения [в Москве] у меня не остаётся места на Земле, где я бы признавался законопослушным гражданином», — говорит Стрелков.

Ранее он заявлял о намерении выдвинуть свою кандидатуру в президенты России на предстоящих выборах.

Смерть Пригожина

Евгений Пригожин погиб в авиакатастрофе в Тверской области 23 августа. Его самолёт Embraer Legacy 600 разбился со всеми пассажирами, очевидцы сообщали о звуках взрывов перед крушением. Тогда погибли 10 человек, никаких официальных версий не выдвигалось.

Близкий к ЧВК «Вагнер» телеграм-канал Grey Zone и анонимный западный источник газеты The Financial Times сообщали, что самолёт мог быть сбит с земли комплексом ПВО. Специализирующиеся на криминальных новостях издания предполагали, что на борту могла взорваться бомба.

Власти не допустили к расследованию Бразилию как страну-производителя самолёта и Межгосударственный авиационный комитет. Президент России Владимир Путин заявил, что внешнего воздействия на самолёт не было, сказав, что в телах погибших обнаружены осколки ручных гранат.