Суд назначил Ираклию Гарибашвили залог 1 млн лари и запрет на выезд из страны

Обвиненному в легализации незаконных доходов в особо крупном размере экс-премьеру Грузии Ираклию Гарибашвили судья Эка Барбакадзе назначила меру пресечения в виде залога в размере одного миллиона лари (около 367 тысяч долларов).

Гарибашвили запрещено покидать страну, и у него изъят паспорт. Предварительное судебное заседание назначено на 16 декабря.

Сам экс-премьер на суде ничего не сказал. Его защищают три адвоката, которые заявили, что согласны с требованием прокуратуры. Они отметили, что он никогда не уклонялся от следствия, не покидал страну и приходил на допросы, когда его вызывали.

Адвокат Михаил Шакулашвили добавил: «Начиная от дешёвых лекарств и заканчивая принесением мира нашей стране — этот человек является положительной фигурой».

По информации следствия, установлено, что Ираклий Гарибашвили, занимавший должности министра обороны и премьер-министра в 2019–2024 годах, как государственное должностное лицо, по закону «О борьбе с коррупцией» не имел права участвовать в предпринимательской деятельности и получать доходы, кроме заработной платы. Несмотря на это, находясь на госслужбе, Гарибашвили тайно занимался бизнесом и получал незаконные доходы в особо крупном размере, заявляют в прокуратуре.

Чтобы легализовать эти доходы, он указывал в декларациях о доходах ложные сведения, будто ежегодно получал крупные денежные подарки от члена семьи. Таким образом он пытался узаконить часть незаконных доходов – 830 000 лари, полученных от участия в частном бизнесе, уточняет обвинение.

Кроме того, чтобы придать видимость законности имуществу неустановленного происхождения, в 2023–2024 годах Гарибашвили приобрёл и оформил на аффилированное лицо два автомобиля стоимостью 463 630 лари, а также через члена семьи купил за 210 000 лари 100% доли компании, владеющей недвижимостью. Параллельно через компанию, зарегистрированную на имя члена семьи, были инвестированы 3 670 172 лари. Большую часть неустановленных средств он конвертировал в иностранную валюту, чтобы скрыть их происхождение, говорят в прокуратуре.

В результате обыска 17 октября 2025 года в квартире Гарибашвили было обнаружено и изъято 6,5 млн долларов США.

Ираклию Гарибашвили предъявлено обвинение по статье 194 Уголовного кодекса Грузии – в легализации незаконных доходов (отмывании денег), сопряжённой с получением особо крупной суммы. Ему грозит от 9 до 12 лет лишения свободы.