Экс-премьеру Грузии Ираклию Гарибашвили предъявлено обвинение

В Грузии предъявлено обвинение бывшему премьер-министру и экс-лидеру правящей «Грузинской мечты» Ираклию Гарибашвили. Его обвиняют в получении незаконных доходов в особо крупном размере. Об этом заявили в Генеральной прокуратуре.

По информации следствия, установлено, что Ираклий Гарибашвили, занимавший должности министра обороны и премьер-министра в 2019–2024 годах, как государственное должностное лицо, по закону «О борьбе с коррупцией» не имел права участвовать в предпринимательской деятельности и получать доходы, кроме заработной платы. Несмотря на это, находясь на госслужбе, Гарибашвили тайно занимался бизнесом и получал незаконные доходы в особо крупном размере, заявляют в прокуратуре.

Чтобы легализовать эти доходы, он указывал в декларациях о доходах ложные сведения, будто ежегодно получал крупные денежные подарки от члена семьи. Таким образом он пытался узаконить часть незаконных доходов – 830 000 лари, полученных от участия в частном бизнесе, уточняет обвинение.

Кроме того, чтобы придать видимость законности имуществу неустановленного происхождения, в 2023–2024 годах Гарибашвили приобрёл и оформил на аффилированное лицо два автомобиля стоимостью 463 630 лари, а также через члена семьи купил за 210 000 лари 100% доли компании, владеющей недвижимостью. Параллельно через компанию, зарегистрированную на имя члена семьи, были инвестированы 3 670 172 лари. Большую часть неустановленных средств он конвертировал в иностранную валюту, чтобы скрыть их происхождение, говорят в прокуратуре.

В результате обыска 17 октября 2025 года в квартире Гарибашвили было обнаружено и изъято 6,5 млн долларов США.

Ираклию Гарибашвили предъявлено обвинение по статье 194 Уголовного кодекса Грузии – легализация незаконных доходов, сопряжённая с получением особо крупной суммы. Обвиняемый полностью признал свою вину, заявили в прокуратуре.

Следственное ведомство намерено обратиться в суд с ходатайством об избрании меры пресечения в виде залога в размере 1 миллиона лари (около 367 тысяч долларов), который может быть обеспечен деньгами или недвижимостью. Кроме того, прокуратура требует наложить на Гарибашвили дополнительные обязательства – сдать паспорт и запретить выезд за пределы страны.

Напомним, несколько дней назад в СГБ сообщили, что в результате обысков, проведённых в домах бывшего премьера Грузии Ираклия Гарибашвили, экс-главы Службы государственной безопасности Григола Лилуашвили, бывшего генерального прокурора Отара Парцхаладзе, а также связанных с ними лиц и других бывших чиновников, изъято 7 002 200 долларов США и 136 000 лари наличными.

По данным ведомства, помимо наличных денег, во время обысков были обнаружены и изъяты 198 единиц ювелирных изделий и часов, дорогостоящие картины, документация объёмом в несколько тысяч страниц, 50 мобильных телефонов и 119 электронных устройств.

Сотрудники следственных подразделений СГБ и Генеральной прокуратуры Грузии «изучают изъятые документы и электронные устройства, а также устанавливают происхождение найденных денежных средств». После завершения анализа будет принято решение о дальнейших следственных действиях и возможных правовых шагах в отношении упомянутых лиц, сообщили на брифинге в СГБ 17 октября.

22 октября прокуратура Грузии объявила о задержании Кобы Хундадзе – человека, связанного с бывшим главой Службы государственной безопасности Григолом Лилуашвили. По данным прокуратуры, у него дома изъяли 1 319 300 долларов США, разложенных по 94 конвертам.