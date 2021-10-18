В России суд признал «Мужское государство» экстремистской организацией

Суд в Нижнем Новгороде по иску прокуратуры признал "Мужское государство" экстремистской организацией и запретил его деятельности на территории России.

"Мужское государство" возникло как паблик сторонников блогера Владислава Позднякова в сети ВКонтакте. После того, как этот паблик был заблокирован, основной платформой для Позднякова и его сторонников стал канал блогера в телеграме, где несколько дней назад также был заблокирован. Поздняков утверждает, что выступает за патриархат и против идей феминизма.

Ранее сообщалось, что Поздняков в течение нескольких месяцев находился в Грузии, но, предположительно, недавно покинул страну.

Он рассказывал о планах основать в Грузии общину и хвалил участников насильственной акции в Тбилиси 5 июля.

Репортаж из суда вела "Медиазона". На суде была зачитана справка об организации, составленная центром по борьбе с экстремизмом МВД (центр "Э"). Центр описал "Мужское государство" как "радикальный патриархат, цель которого — изменение конституционного строя", выступающий против действующего политического режима.

Сторонники "Мужского государства" выступают против идей феминизма и толерантности. Они нередко угрожали насилием, организовывали травлю женщин и представителей ЛГБТ. Поздняков в 2018 году был осужден в России на два года условно по делу о возбуждении ненависти к женщинам. Он уехал за границу, суд впоследствии отменил приговор.

В этом году сторонники "Мужского государства" устраивали резонансные атаки в интернете, в частности, на рестораны "Ёбидоёби" и "Тануки" – за рекламу с участием темнокожих. Помимо негативных комментариев в Сети, они делали онлайн-заказы и отказывались от их оплаты, а также подвергали сайт сети ресторанов DDOS-атакам. В результате "Ёбидоёби" удалила фото, которое не понравилось Позднякову, и извинилась, а "Тануки" отказалась извиняться и удалять свой контент.

В июле этого года ведущая телеканала "Дождь" (признан иноагентом) Анна Монгайт сообщила об угрозах в социальных сетях после того, как она взяла интервью для программы "Женщины сверху" у однополой пары, снявшейся для обложки журнала Elle. Сторонники "Мужского государства" называли её "тварью" и советовали "ходить и оглядываться". Один из пользователей грозил Монгайт "зарезать детей" и потребовал публичных извинений , "иначе подарки ночью в окно летать начнут", подписав сообщение "привет от МГ".