Суд в Москве заочно арестовал главного редактора «Дождя» Дзядко

Головинский районный суд Москвы заочно арестовал главного редактора телеканала «Дождь» Тихона Дзядко. Об этом сообщает «Медиазона», которая обнаружила информацию о ходатайстве следствия об аресте в базе столичных судов.

Суд назначил Дзядко два месяца СИЗО с момента его экстрадиции или задержания на территории России. Его обвиняют по двум статьям — о распространении так называемых фейков об армии и о несоблюдении закона об «иностранных агентах». Об уголовном деле против журналиста стало известно летом, ещё раньше стало известно о том, что он объявлен в России в розыск. Дзядко живёт за границей, где после 2022 года располагается редакция «Дождя».

На прошлой неделе по аналогичным обвинениям были заочно арестованы ещё две журналистки «Дождя» Валерия Ратникова и Екатерина Котрикадзе, а Анна Монгайт была осуждена — также заочно — на 5 лет лишения свободы по статье о фейках об армии из-за постов об ударах России по Одессе и о переговорах президентов США и России.