Суд признал обвинённого в наркопреступлениях спортсмена Тедо Абрамова невиновным

Судья Тбилисского городского суда Тамар Мчедлишвили признала невиновным обвинённого в наркопреступлениях спортсмена, участника проевропейских акций Тедо Абрамова. Он освобожден из зала суда.

22-летний Абрамов восемь месяцев находился под стражей по обвинению в хранении наркотиков. В случае признания его виновным ему грозило от 8 до 20 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

«Показания сотрудников полиции не являются презумпцией, и их показания не могут быть приняты как однозначные», — заявила судья перед оглашением решения.

В деле Тедо Абрамова, по словам его адвоката, не было никаких доказательств, а обвинение было построено исключительно на показаниях сотрудников полиции.

«Это дело – пример того, как правоохранительные органы могут стать нарушителями закона… Это дело – пример масштаба и вопиющего произвола правоохранительных органов, полиции и прокуратуры в обвинении невиновного человека», – заявила адвокат Абрамова Инга Джабанашвили в своём заключительном слове на судебном заседании 14 августа.

Сам Тедо Абрамов с момента задержания заявлял о своей невиновности.

«Я некоторое время занимался спортом, не буду себя хвалить, но никогда не контактировал с наркотиками, всегда был против этого. Желаю всем, чтобы то, что сделали так называемые сотрудники правоохранительных органов той ночью, не коснулось ни одного из вас», – заявил во время последнего выступления в суде Абрамов.

В ходе слушания дела в суде он неоднократно заявлял, что во время задержания с ним «обращались бесчеловечно» и «выкрикивали в его адрес оскорбительные слова».

Это второй случай вынесения оправдательного приговора участнику проевропейских акций, обвиненному в наркопреступлениях, после врача Георгия Ахобадзе. Тогда грузинский премьер Ираклий Кобахидзе заявил, что в стране действует «высокий правовой стандарт». Он опроверг информацию о том, что наркотики Ахобадзе были подброшены, отметив, что в материалах дела отсутствовала видеозапись, которая могла бы подтвердить его вину.