«Талибан» впервые за много лет захватил столицу афганского региона

Боевики радикального движения «Талибан», внесенного в России в список запрещенных террористических организаций, захватили первую за много лет столицу провинции: Зарандж. Взятие города на юго-западе страны может стать важной символической победой для движения, до этого удерживавшего под контролем в основном слабонаселенные районы.

Потерю города с населением в 160 тысяч в пятницу признали власти Афганистана, передает газета The New York Times. Сообщается, что войска «Талибана» почти не встретили сопротивления. Перед штурмом местным чиновникам и официальным лицам разрешили вместе с семьями перейти расположенную рядом с городом границу с Ираном.

Зарандж - столица самой слабонаселенной провинции Афганистана, Нимроза. Незадолго до взятия города оборонявшие его правительственные войска отошли для защиты Лашкаргаха - столицы соседней провинции Гильменд. В осаде находится так же еще одна региональная столица - третий в стране по величине город Герат.

Успех «Талибана» отмечен вскоре после объявления о полном выводе американских войск из Афганистана. В июле агентство Reuters сообщило со ссылкой на источники, что американская разведка, оценивая боеспособность сил обороны страны, допускает падение власти в течение полугода.

По оценке американских спецслужб, столица страны Кабул может пасть в диапазоне от трех месяцев до года после вывода американских военных, передавала ранее газета Wall Street Journal. Президент США Джо Байден установил крайним сроком для вывода армии 11 сентября - 20-ю годовщину крупнейших терактов в Соединенных Штатах, после которых американские военные начали операцию в Афганистане.