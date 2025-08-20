Топливный кризис в Абхазии: новая партия прибудет «в ближайшие дни»

В абхазских телеграм-каналах сообщили о топливном кризисе в самопровозглашённой республике и очередях на автозаправочных станциях.
Эту информацию подтвердили и власти. По словам министра энергетики Батала Мушба, в ближайшие дни ожидается прибытие новой партии топлива, которое будет распределено между участниками топливного рынка.
Он отметил, что некоторые компании уже столкнулись с дефицитом ресурсов, тогда как ряд крупных игроков располагает необходимыми запасами и продолжает реализацию топлива на своих автозаправочных станциях.
Мушба назвал причины сложившейся ситуации. По его словам,
- в летний период логистика традиционно усложняется из-за увеличения числа пассажирских поездов, направляющихся в южные регионы России;
- недавние трудности в работе нефтеперерабатывающих заводов в России также способствовали возникшим проблемам с поставками нефтепродуктов;
- поставки топлива полностью осуществляются из России.
Он добавил, что абхазское правительство внимательно следит за ситуацией на рынке и «находится в постоянном контакте с российскими коллегами для быстрого разрешения возникающих сложностей».
