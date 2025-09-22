Трамп, Маск и Вэнс посетили церемонию прощания с Чарли Кирком

В Глендейле (штат Аризона) на State Farm Stadium прошла крупная церемония прощания с консервативным активистом Чарли Кирком, застреленным 10 сентября. На на мероприятии присутствовали президент США Дональд Трамп, вице-президент Джей Ди Вэнс, миллиардер Илон Маск и десятки тысяч сторонников Кирка.

Трамп в своей речи назвал Кирка «мучеником за американскую свободу». В свою очередь Вэнс отметил, что убитый активист был «миссионером с благородным духом и великой целью».

На церемонии также был замечен Илон Маск — какое-то время он сидел рядом с Трампом, поздоровался с ним за руку и позже опубликовал совместную фотографию с подписью «For Charlie», что породило разговоры о возможном примирении между миллиардером и президентом после ссоры в начале июня из-за налогового законопроекта.

31-летний Чарли Кирк, консервативный блогер и активист, 10 сентября был убит выстрелом в шею. В этот момент Кирк выступал в университете штата Юта. Трамп назвал преступление «чудовищным».

Кирк считался одним из тех, кто помог Республиканской партии США и самому Трампу заручиться поддержкой большого количества молодых избирателей на президентских выборах 2024 года.

После убийства у Белого дома возникла задача сохранить созданную Кирком сеть по мобилизации молодых избирателей. Источники Reuters сообщают, что администрация обдумывает варианты вовлечения Джей Ди Вэнса в работу с молодёжной аудиторией и возможный тур по колледжам, чтобы не потерять «мощную машину» Кирка.

По делу об убийстве Кирка арестован 22-летний Тайлер Робинсон. Он объяснил свои действия тем, что, по его словам, Кирк распространял слишком много ненависти.