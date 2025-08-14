Трамп полагает, что Путин в итоге пойдёт на соглашение по Украине

Президент США Дональд Трамп полагает, что президент России Владимир Путин, с которым он в пятницу, 15 августа, планирует встретиться на Аляске, в итоге пойдёт на соглашение по Украине. «Угроза ужесточения санкций против Москвы могла сыграть роль в том, что российские власти запросили предстоящую встречу», - заявил Трамп в четверг в интервью Fox News radio.

Трамп также заявил, что саммит в пятницу станет подготовкой ко вторым таким переговорам, чтобы заключить соглашение. Одновременно глава Белого дома отметил, что позвонит для второй встречи президенту Украины Владимиру Зеленскому, и что у него на примете три места для будущей встречи с Путиным и Зеленским.

Трамп добавил, что если он посчитает саммит в пятницу результативным, то позднее позвонит Зеленскому и европейским лидерам. Вероятность того, что переговоры с Путиным окажутся провальными он оценил в 25%.

Госсекретарь США Марко Рубио заявил в четверг журналистам, что Дональд Трамп проведёт переговоры с Владимиром Путиным в пятницу в надежде добиться прекращения боевых действий в Украине, но для всеобъемлющего урегулирования конфликта потребуется больше времени. «Для достижения мира, я думаю, мы все это признаём, необходимо обсудить гарантии безопасности, необходимо обсудить территориальные споры и претензии», — отметил Марко Рубио.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил в четверг, что было бы ошибкой пытаться забегать вперёд и пытаться предрекать результаты. Подписание каких-либо документов по итогам российско-американского саммита на Аляске не планируется. «Не ожидается, ничего не готовилось, и вряд ли здесь может быть какой-то документ», — сказал Песков.

Среди прочего Дмитрий Песков сказал, что в настоящий момент речь идет об обсуждении мирных инициатив в контексте украинского урегулирования в рамках саммита Россия-США.