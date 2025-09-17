Дональд Трамп встретился в Виндзорском замке с королём Карлом III

Президент США Дональд Трамп в рамках государственного визита в Великобританию посетил в среду Виндзорский замок и встретился с британским монархом королём Карлом III.

Это второй визит самого высокого ранга, который Трамп в качестве президента наносит в Великобританию. В первый раз такой визит состоялся во время первого президентского срока Трампа, когда ещё была жива королева Елизавета II.

В Виндзорском замке под Лондоном прошла пышная церемония встречи. Король и президент США приехали в замок в каретах в сопровождении эскорта. Были выстроены почётный караул и оркестр. В торжественной встрече участвовали более 1000 военных, а также 120 лошадей.

Это была крупнейшая церемония с участием военного караула и другими почестями за последние десятилетия. После разговора Трампа с королём и членами королевской семьи состоялся торжественный банкет.

Британские власти, как пишет The Guardian, надеются на то, что почести, оказываемые Трампу, помогут укрепить союзнические отношения между Лондоном и Вашингтоном в сфере экономики и безопасности. Премьер Великобритании Кир Стармер также надеется убедить Трампа оказывать большее давление на Россию.



Ряд британских активистов и общественных деятелей протестуют против визита Трампа. Мэр Лондона Садик Хан заявил, что политика Трампа «сеет вражду» в обществе, и британские политики не должны бояться спорить с ним. В вотрник четыре человека были задержаны после того, как они, как утверждается, спроецировали на башню Виндзорского замка фотографию Трампа с обвинявшимся в сексуальных преступлениях миллиардером Джеффри Эпштейном, а также проекцию фото Эпштейна с принцем Эндрю, братом короля Карла III.

Переговоры Трампа с премьер-министром Стармером пройдут в четверг.