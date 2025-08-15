Трамп вылетел на Аляску на переговоры с Путиным

Президент США Дональд Трамп вылетел на Аляску c авиабазы Эндрюс под Вашингтоном на переговоры с Владимиром Путиным. В состав делегации включены три министра, они находятся на борту президентского лайнера.

В переговорах с Россией примут участие госсекретарь Марко Рубио, министр финансов Скотт Бессент, министр торговли Говард Лютник.

Переговорщиков на борту сопровождают директор ЦРУ Джон Рэтклифф, спецпосланник президента Стив Уиткофф и другие члены его команды.

Перед вылетом Трамп написал в социальной сети Truth сообщение «СТАВКИ ВЫСОКИ». Информационные агентства передают его заявления, вероятно, сделанные на борту президентского лайнера.

Он заявил, что у встречи с Путиным могут быть «серьёзные последствия». По его словам, он обсудит с ним территориальные вопросы, связанные с войной, но окончательное решение по ним будет принимать Украина.