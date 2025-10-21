Трамп: за провал переговоров по Украине «многие заплатят большую цену»

Президент США Дональд Трамп заявил, что попытки достичь соглашения между Россией и Украиной продолжаются, но, если договориться не удастся, последствия будут серьёзными.

«Мы пытаемся достичь соглашения. Если оно будет достигнуто — это прекрасно. Если нет, многие заплатят большую цену», — сказал Трамп журналистам.

На вопрос журналистки, почему США не добиваются военной победы Украины, Трамп ответил: «Всё сложнее, чем вы излагаете».

Трамп также рассказал, что США располагают передовым оружием, «о существовании которого люди даже не знают». По словам президента США, он «начал создавать его четыре года назад». Каких-либо подробностей американский президент не привёл.

Кроме того, в Госдепартаменте сообщили, что госсекретарь Марко Рубио и глава МИД России Сергей Лавров провели телефонный разговор по инициативе Москвы, обсудив подготовку к встречe Трампа и Путина. Переговоры запланированы в Будапеште.

«Госсекретарь подчеркнул важность предстоящих контактов как возможности для Москвы и Вашингтона сотрудничать в продвижении долговременного урегулирования войны между Россией и Украиной в соответствии с видением президента Трампа», —говорится в заявлении Госдепартамента.

Рубио и Лавров могут встретиться 23 октября, чтобы обсудить параметры саммита, передает Reuters.

Президент Украины Владимир Зеленский и представители Евросоюза скептически оценил выбор столицы Венгрии.

В отношении Путина действует ордер Международного уголовного суда (МУС). Для пролёта в Венгрию самолёт российского президента должен пересечь воздушное пространство стран Евросоюза, НАТО и участников МУС.

Глава МИД Болгарии Георг Георгиев заявил, что София готова при необходимости предоставить российскому президенту воздушный коридор для полёта в Будапешт на переговоры о мире с Украиной.

Больше новостей Радио Свобода:







