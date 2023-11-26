ЦАХАЛ: ХАМАС освободил еще 17 заложников, включая 14 израильтян

Красному Кресту в воскресенье, 26 ноября, были переданы еще 14 граждан Израиля, находившихся в заложниках у ХАМАС, а также трое иностранных заложников. Об этом со ссылкой на информацию от Красного Креста сообщила Армия обороны Израиля. Палестинская группировка ХАМАС признана террористической организацией в США и странах Евросоюза.

По данным самой ХАМАС, которые приводит Reuters, группировка передала Международному комитету Красного Креста 13 израильтян, троих таиландцев и одного заложника с российским паспортом. Израильские СМИ сообщают, что один из заложников имеет двойное (израильское и российское) гражданство, отмечает Русская служба Би-би-си.

Израильский новостный портала Ynet написал, что в новой группе освобожденных израильтян - 9 детей.

На 26 ноября был запланирован третий этап обмена находящихся в плену ХАМАС израильтян и иностранцев на осужденных в Израиле палестинцев. Египет сообщал, что в списках на обмен в воскресенье были имена 13 граждан Израиля и 39 палестинцев. В предыдущие два дня был освобожден 41 заложник и 78 палестинцев. Среди переданных Красному Кресту пленников ХАМАС были 26 израильтян, 14 подданных Таиланда и один филиппинец.

Ранее 26 ноября стало известно, что ХАМАС передала Красному Кресту заложника с российским гражданством. Об этом сообщило, в частности, российское государственное агентство ТАСС со ссылкой на представителя ХАМАС Тахера ан-Нуну. ТАСС представляет его как пресс-секретаря главы политбюро палестинской группировки Исмаила Хании. Приводятся слова ан-Нуну о том, что заложника с российским гражданством освободили «в ответ на усилия президента России Владимира Путина».

Об освобождении находившегося в заложниках у ХАМАС в секторе Газа гражданина России сообщило также Reuters со ссылкой на группировку. В этой связи отмечается, что действия были предприняты «в знак признания позиции Москвы». После кровавого нападения на Израиль боевиков из сектора Газа, подконтрольного ХАМАС, Путин несколько раз выражал поддержку в адрес гражданского населения этой палестинской территории.

Заложник с паспортом России был освобожден в результате прямых договоренностей с ХАМАС, написала в своем телеграм-канале официальный представитель российского МИД Мария Захарова. По ее словам, эта работа будет продолжена. 20 октября посол РФ в Израиле Анатолий Викторов сообщил, что в заложниках находятся как минимум два человека с российскими паспортами, но добавил, что их может быть и больше.

Советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Саливан заявлял в воскресенье, что есть основания ожидать освобождения из плена ХАМАС американского заложника. Но пока этого не произошло.