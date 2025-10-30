Через год после того, как Германия обменяла убийцу гражданина Грузии, чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили на российских политзаключенных, она выслала из страны 12 членов его семьи, включая его брата. Правозащитники и сама семья Хангошвили считают, что в Грузии им находиться небезопасно. Сам Зураб Хангошвили после убийства брата говорил, что может стать следующей целью киллеров.

Берлин — Тбилиси

Ранним утром 22 октября семья Хангошвили окончательно потеряла надежду на какую-либо защиту. Немецкая полиция ворвалась в квартиру в Вюнсдорфе, в которой проживал Зураб Хангошвили с семьей. У всех забрали мобильные телефоны, посадили в автобусы и отвезли в берлинский аэропорт. Явились полицейские и к другим родственникам Хангошвили. Через несколько часов 12 членов семьи Хангошвили вылетели в Тбилиси чартерным рейсом грузинской авиакомпании Georgian Airways. Всего в самолете были 48 человек, подвергшихся депортации.

Первыми о депортации сообщили представителям базирующегося в Европе чеченского национального движения «Единая сила». По словам председателя организации Джамбулата Сулейманова, сын Зураба Хангошвили позвонил пресс-секретарю движения и сообщил, что их высылают.

«Он перечислил, сколько их. Сказал, что мы, мол, сейчас в аэропорту, прямо сейчас высылают наших родителей и родных», — рассказал Сулейманов «Эху Кавказа».

Сестра Зураба, Зита Хангошвили, в разговоре с корреспондентом «Кавказ.Реалии» призналась, что не понимает причины депортации.

«Не могу никому доверять сейчас. Они искали здесь убежище, безопасность», — сказала она.

Зураб Хангошвили переехал в Германию из Швеции около трех лет назад, он опасался за свою жизнь. Год назад Россия в результате обмена заключенными получила Вадима Красикова — убийцу брата Зураба, Зелимхана Хангошвили.

23 августа 2019 года киллер Вадим Красиков застрелил гражданина Грузии, чеченского полевого командира, Зелимхана Хангошвили в центре Берлина. Его приговорили к пожизненному заключению. Представитель Кремля Дмитрий Песков позже подтвердил, что Красиков является полковником ФСБ и ранее служил в спецподразделении «Альфа».

В интервью изданию «Точка» вдова Хангошвили Манана (Раиса) Циатиева сказала:

«Отдать Путину убийцу моего мужа – обречь на смерть других врагов Кремля».

Она также добавила, что подобные случаи демонстрируют безнаказанность политических убийств за пределами России:

«И многочисленные предыдущие убийства, которые совершались за пределами России, в других странах, лишний раз подтверждают, что для него [Путина] и его преступлений нет границ. Это же мне говорили и агенты, которые предупреждали о покушениях на моего мужа, Зелимхана. И когда мы еще жили в Грузии, где было первое покушение, и уже когда переехали в Германию. Они мне так и говорили: «Пусть никогда ваши головы не покидает мысль о том, что это преследование будет пожизненным. Это охота до конца. Пока они не получат желаемое – ваш труп».

После покушения в Тбилиси

По утверждению немецкого издания Bild, семья получила отказ в прошении о международном убежище. Суд в Потсдаме в 2024 году утвердил депортацию. Немецкий суд объяснил решение просто: Грузия считается «безопасной страной происхождения». В 2023 году Германия действительно включила Грузию и Молдову в список безопасных стран, однако уже в марте 2025 года суд в Берлине отказался признавать Грузию безопасной в делах о предоставлении убежища.

Опасность для семьи Хангошвили была очевидна еще в 2015 году. В центре Тбилиси неизвестный несколько раз выстрелил в Зелимхана. Он был ранен, но выжил. По словам близкого друга семьи, члена движения «Единая сила» Сайхана Музаева, власти Грузии не провели должного расследования покушения и не наказали виновных.

«Когда мы после операции с ним общались, он говорил, что видел этого человека, может опознать его. Он описывал его. Должны были быть в любом случае улики, чтобы провести хотя бы достойное расследование. Но это не произошло, было ровно наоборот. Дело переквалифицировали. И киллеру просто так дали уйти, все следы замели, улики убрали. Убрали все видео, все фото. В общем, дело замяли. А эти люди сегодня руководят, к сожалению», — вспоминает Музаев.

Грузинские правозащитники также подтверждают, что прокуратура Грузии сразу затормозила сбор ключевых доказательств. Дело переквалифицировали на другие статьи — о причинении менее тяжкого вреда здоровью и незаконном ношении огнестрельного оружия.

Зелимхан Хангошвили предупреждал, что из-за участия в чеченской войне к нему проявляли повышенный интерес российские спецслужбы. Это подтверждали демонстративные убийства его соратников. Несмотря на это, грузинские власти не предоставили специальные меры защиты, и Хангошвили пришлось покинуть страну.

Сейчас, по словам Музаева, семья находится «в зоне высокой угрозы». А покушения на Зелимхана напрямую касаются и его брата, Зураба Хангошвили. После убийства Зелимхана, он сам говорил, что он следующий.

«Я общался с главой семьи, с Зурабом. Они в замешательстве, они в смятении. Они даже не знают, что им делать. Потому что понятно, какие политические процессы идут в Грузии…», — говорит друг семьи Сайхан Музаев.

«Безопасная страна»?

Грузия — вторая после Турции по числу депортаций из Германии. За первые три квартала этого года туда были высланы более 1 300 человек. С января по сентябрь 2025 года депортировали более 17,6 тысячи человек, на 20 % больше, чем в прошлом году. Немецкие власти называют это «первым успехом» в рамках объявленной борьбы с нелегальной миграцией. Правозащитники, однако, указывают, что в отдельных случаях в таких решениях не учитываются реальные угрозы для жизни людей.

На пресс-конференции в Берлине корреспондент Deutsche Welle задала властям вопрос в связи с депортацией семьи Хангошвили: «Уверены ли немецкие власти, что этому человеку в Грузии не угрожает опасность, в том числе потому, что он как и его убитый брат, воевал в Чечне против России?».

В ответ чиновники отметили, что этот вопрос находится в компетенции федеральных земель. МВД Бранденбурга подтвердило, что высылка организована местными властями, и подчеркнуло: «высылаются только те лица, которые не имеют права на пребывание в Германии».

Российские правозащитники и журналисты, которые стали частью обмена заключенными между Россией и Западом считают, что Германия не учитывает угрозу для Хангошвили в Грузии, где, по их мнению, действует «пророссийский режим».

1 августа 2024 года между Россией и рядом западных стран состоялся один из крупнейших обменов заключенными после холодной войны. В рамках сделки Германия вернула России убийцу Зелимхана Хангошвили Вадима Красикова, а из российских тюрем были освобождены 16 политзаключенных, среди которых — политический активист Владимир Кара-Мурза, оппозицицонер Илья Яшин и другие.

«И хотя формально их выслали не в Россию, а в Грузию, при нынешнем пропутинском режиме в Тбилиси опасность для их жизни очевидна. Западные демократии становятся фактическими соучастниками политических расправ Кремля. Считаю такую практику недопустимой и призываю правительства демократических стран немедленно ее остановить», — написал Владимир Кара-Мурза на странице в Facebook.

Сайхан Музаев говорит, что после обмена Вадима Красикова Владимир Кара-Мурза обещал помочь Хангошвили получить статус политического беженца. Но, по его словам, неизвестно, сделал ли он что-то для этого. Председатель движения «Единая сила» Джамбулат Сулейманов добавляет, что Кара-Мурза даже не встретился с семьей после обмена.

«Мы предложили ему это сделать и даже помочь связаться с его семьей. Он вежливо отказался и сказал, что публично он это не может сделать. <...>. Мы поняли, что он боится того, что его [Зелимхана] приписывают к террористам. На самом деле он является героем, он является борцом за независимость, он боролся против оккупантов. <...>. Но он [Кара-Мурза] семью не посетил».

Сопредседатель правозащитного центра «Мемориал» Олег Орлов также был в числе 16 обмененных политзаключенных. Он как и Кара-Мурза, считает ситуацию в Грузии небезопасной.

«Эту семью депортировали в страну, которая прозрачна для тех сил, которые убили Зелимхана Хангошвили. В Грузию, где де-факто пророссийский режим сейчас находится у власти. И, конечно, они находятся там в условиях значительно меньшей безопасности. И когда европейские миграционные службы говорят, что Грузия — безопасная страна… Мы не один раз сталкивались, во Франции, например с тем, что каких-то чеченцев депортируют в Россию. Говорят: ну а что, там безопасно, не обязательно же в Чечне жить? Это полное нежелание брать в расчет реальную опасность», — пишет Орлов на «Эхо FM».

Абубакар Янгулбаев, чеченский правозащитник и бывший юрист «Комитета против пыток», подтверждает: находиться в Грузии опасно. В 2022 году он сам покинул страну из соображений безопасности. Ранее он рассказывал СМИ, что получал информацию о слежке за собой в общественных местах Тбилиси.

Дело Янгулбаевых — громкое уголовное и политическое преследование семьи бывшего судьи Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева. Сыновья Абубакар и Ибрагим Янгулбаевы критиковали главу Чечни Рамзана Кадырова и рассказывали о нарушениях прав человека в регионе. Из-за своей деятельности им пришлось покинуть страну, они объявлены в розыск, В январе 2022 года их мать Зарему Мусаеву насильно вывезли из Нижнего Новгорода в Грозный, где ее обвинили в преступлениях и заключили под стражу на 5,5 лет. Правозащитники считают это преследованием за деятельность ее сыновей. Глава Чечни Рамзан Кадыров публично назвал семью Янгулбаевых «врагами народа» и обвинил ее членов в связях с экстремистами.

«Когда я приехал в Грузию, я подумал, какая крутая страна, вот чем могла стать Чечня, если бы была независимой. Но когда смотришь глубже, ты понимаешь, что не все так просто, есть пророссийская власть. Я на самом деле не хотел уезжать… Но юристы, правозащитники, даже журналисты настаивали, что я должен уехать. Так как у спецслужб России есть доступ, они могут натворить чего хотят. Второй фактор — личные люди Кадырова, которые могут приехать, помахать флагами, совершить провокации. И вот эти два фактора создавали угрозу безопасности», — рассказывает он «Эху Кавказа».

Янгулбаев критикует европейские органы за то, что они ограничиваются формальной буквой закона:

«Суть в том, что кроме того, что написано, должна применяться совесть, личная перспектива, нужно смотреть на факторы, которые могут меняться. Они могли учесть весь контекст и не высылать семью Хангошвили».

Действия немецких властей критикуют и внутри страны. Депутат от партии «зеленых» Робин Вагнер назвал политику депортаций федерального правительства «холодной и циничной», отмечая, что:

«Убийство по заказу режима РФ является свидетельством политического преследования семьи. Так правительство посылает фатальный сигнал всем противникам Путина: на Германию нельзя полагаться».

«Эхо Кавказа» связалось с Зурабом Хангошвили, но по его просьбе содержание интервью не публикуется.

«Втихую в Москву»

Чеченский общественный деятель Джамбулат Сулейманов считает, что если бы не международное внимание и не мгновенная реакция, семью Хангошвили могли бы «втихую переправить прямо из аэропорта в Москву».

«Мы же знаем, что режим, который сегодня существует в Грузии — это пророссийский режим. Мы видим события, которые там происходят. Грузинский народ протестует уже весь год. Поэтому в этой ситуации говорить, что семье Хангошвили безопасно — глупо. Сейчас они [власти], возможно, пока дадут время, чтобы все успокоилось, улеглось. А потом втихую могут выдать [России], если мы как-то не будем прилагать свои усилия, чтобы этого не случилось».

Согласно Конституции Грузии, передача (экстрадиция) гражданина Грузии иностранному государству недопустима, кроме случаев, предусмотренных международным договором. Однако между Грузией и Россией нет дипломатических отношений и, фактически не существует действующего двустороннего договора об экстрадиции. Это делает практическую выдачу еще менее вероятной.

Иначе обстоят дела с гражданами России. Согласно данным НПО «Центр социальной справедливости», с 2017 года по 2022 год, власти Грузии удовлетворили почти 90% запросов РФ на экстрадицию ее граждан.

С начала полномасштабной войны в Украине Россия усилила давление на оппозиционеров за границей. По данным отчета Collective Action Brussels Think Tank (CABT) и правозащитных организаций ОВД-Инфо, Vyvozhuk и Cedar, за последние три года число случаев транснационального преследования россиян выросло в 4–8 раз. С 2014 по 2025 год зафиксировано 118 таких случаев, 45 из них — в Грузии.

Транснациональные репрессии (TNR) — стратегия, которую используют авторитарные режимы для преследования своих противников за пределами собственной страны. Она заключается в создании сети контроля и запугивания за границей — именно там, где люди ищут защиту и убежище.

Основные формы репрессий: отказ во въезде, аресты по политическим мотивам, депортации и экстрадиции. В некоторых случаях применяются насильственные методы — отравления, похищения и выманивание людей обратно в Россию.

В докладе CABT приведены конкретные примеры:

«2023 год. В Тбилиси в гостиничном номере отравлен журналист. Это рассматривается как покушение на убийство.

2023 год. Активист пропал без вести, а затем был найден задержанным в Южной Осетии. Это рассматривается как случай похищения».

Речь, вероятно, идет о следующих историях. В 2023 году журналистка «Эха Москвы» Ирина Баблоян рассказала о симптомах возможного отравления во время пребывания в Тбилиси. Она не исключает участия российских спецслужб. Второй случай — похищение активиста Рафаила Шепелева. По данным правозащитников, сотрудники ФСБ выманили его с территории Грузии. Власти, как минимум, знали об этом инциденте, что вызывает вопросы о степени их участия.

Сегодня же депортация грозит еще одному россиянину — Николаю Беликову, который покинул Россию в 2016 году по политическим причинам. Недавно Тбилисский суд арестовал его на 14 суток за неповиновение полиции и перекрытие дороги, и постановил выдворить из страны без права въезда на два года. С 2025 года Грузия упростила процедуру высылки иностранцев за административные нарушения в целях «борьбой с незаконной миграцией».

Беликов жил в Грузии несколько лет и открыто критиковал войну России против Украины. Его адвокаты утверждают, что на родине ему грозит уголовное преследование. Но грузинская миграционная служба не видит оснований для отмены решения, заявляя, что «в России не нарушаются права человека».

Правозащитники отмечают, что под лозунгом «борьбы с нелегальной миграцией» все чаще нарушаются международные нормы, которые запрещают высылать или возвращать беженцев в страны, где их жизни или свободе может угрожать опасность.

