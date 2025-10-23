Гражданина РФ арестовали в Грузии на 2 недели – ему грозит депортация

Гражданин РФ Николай Беликов, покинувший Россию в 2016 году по политическим причинам, был признан Тбилисским городским судом нарушителем правопорядка – в частности, виновным в «незаконном перекрытии дороги» во время проевропейской акции протеста в Тбилиси.

Судья Лела Цагареишвили назначила ему 14 суток административного ареста. Согласно решению суда, после отбытия срока Беликов будет выдворен из страны, а его въезд в Грузию будет запрещён на два года.

Беликов – гражданин РФ и, как отмечает его адвокат, ему грозит депортация. У него есть лишь 14 дней, чтобы обратиться за убежищем в другую страну – в противном случае его ждёт высылка в Россию.

Беликов уже несколько лет проживает в Грузии и открыто выступает против вторжения России в Украину и продолжающейся войны. В Министерстве внутренних дел Грузии его обвинили в «искусственном перекрытии проспекта Руставели» и «неповиновении полиции».

Принятые с 2025 года законодательные изменения упростили процедуру выдворения иностранцев из Грузии по административным нарушениям. Теперь иностранцев, а также лиц без гражданства, могут легко депортировать и запретить им въезд в страну на годы.

Министерство внутренних дел назвало основной целью этих изменений «борьбу с незаконными миграционными потоками и связанными с ними правонарушениями».