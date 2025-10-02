Цхинвальский суд вынес приговоры обвиняемым по делу Джабиева

Цхинвальский городской суд огласил обвинительные приговоры сотрудникам криминальной милиции МВД – фигурантам резонансного дела об убийстве жителя города Инала Джабиева, сообщает агентство «Рес».

Согласно решению суда, обвиняемые Джумбер Бибилов, Андрей Джиоев и Алан Багаев заключены под стражу. Бибилов приговорён к 5 годам лишения свободы, Джиоев и Багаев – к 3 годам и 10 месяцам каждому. Им зачтено время содержания под стражей.

Приговоры в отношении Сергея Козонова и Ирбега Сланова не приводятся в исполнение в связи с «фактическим отбытием назначенного срока».

Ещё двоим обвиняемым – Зауру Гогичаеву и Марату Хугаеву – назначены штрафы по 100 тысяч рублей. От их исполнения они освобождены в связи с истечением срока привлечения к уголовной ответственности.

Джумбера Бибилова осудили по статье о превышении должностных полномочий с применением насилия, Джиоева, Багаева, Козонова и Сланова – за превышение должностных полномочий, при этом Джиоев, Багаев и Сланов также признаны виновными в халатности, а Гогичаев и Хугаев – лишь в халатности. Приговор может быть обжалован в Верховном суде в течение 15 суток.

Напомним, что один из обвиняемых — Ацамаз Наниев, отпущенный под подписку о невыезде, — покинул Южную Осетию и, как выяснили потерпевшие, служит в военной полиции на территории Северной Осетии. Среди фигурантов дела также были экс-глава МВД Игорь Наниев и бывший генпрокурор Урузмаг Джагаев.

Инал Джабиев умер 28 августа 2020 года. Он был жестоко избит в изоляторе временного содержания, где находился по подозрению в нападении на главу югоосетинского МВД. Жестокому избиению подвергся также задержанный вместе с ним Николай Цховребов. После победы на президентских выборах лидер самопровозглашённой республики Алан Гаглоев заявлял, что дело Инала Джабиева необходимо довести «до логического законного конца».

Убийство Инала Джабиева спровоцировало политический кризис и массовые протесты в Цхинвали, став одной из причин поражения Анатолия Бибилова на президентских выборах 2022 года.