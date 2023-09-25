Украина нанесла удар по складу боеприпасов в Сорокине (Краснодоне)

Украинские военные в понедельник нанесли удар по территории завода «Юность» в городе Сорокино в оккупированной части Луганской области (российские власти называют его советским названием Краснодон). Утверждается, что там еще с 2014 года, когда город перешел под контроль пророссийских сепаратистов так называемой «ЛНР», хранились боеприпасы и военная техника.

Город расположен у границы с Россией, в глубоком тылу российских войск. И российские, и украинские СМИ и телеграм-каналы публикуют фото и видео взрывов.

По ряду сообщений, использовались ракеты Storm Shadow с дальностью полета более 100 километров.

Следственный комитет России признал факт попадания в «промышленный объект». По сообщению ведомства, два человека погибли и три получили ранения. Также сообщается о повреждении домов взрывной волной.