Умер бывший футболист и тренер сборной Германии Франц Беккенбауэр

В ФРГ умер легендарный немецкий футболист и тренер национальной сборной Франц Беккенбауэр. Ему было 78 лет.

О смерти бывшего спортсмена, которого в Германии называли «кайзером», сообщила его семья.

Беккенбауэр начал играть в молодежном футбольном клубе «Бавария». В ходе своей карьеры в составе германской сборной он три раза был победителем Кубка Европы. В 1972 году он вместе со сборной стал победителем чемпионата Европы, а в 1974 году – чемпионата мира.

С 1984 года Беккенбауэр стал тренером национальной сборной. В 1986 и 1990 годах сборная Германии под его руководством стала победителем чемпионата мира.

Благодаря контактам Беккенбауэра Германия получила возможность принимать у себя чемпионат мира в 2006 году.