Скончался один из пионеров рок-н-ролла Дон Эверли

Группа из 14 депутатов самопровозглашенной республики Южная Осетия обратилась с коллективным письмом на имя председателя парламента с вопросом о вынесении вотума недоверия правительству республики. Среди подписантов - вице-спикер Александр Плиев.

Председатель парламента Алан Тадтаев заявил, что вопрос о вотуме недоверия обязательно будет рассмотрен, но при этом посетовал, что авторы обращения не привели в письме каких-либо обоснований для его вынесения.

Оппозиционный депутат Давид Санакоев объяснил позицию парламентариев тем, что фактически в Южной Осетии нет правительства, а республика существует на автопилоте. По его словам, откладывать с решением этого вопроса нельзя, поскольку ситуация ухудшается с каждым днем.

"Власть широко рекламировала грядущее повышение зарплат. Президент Бибилов гарантировал, что с июля пройдет повсеместная индексация, но опять обманул. Одним учреждениям повысили, другим нет. Повышение в одних и тех же учреждениях неравномерное. Вместо повышения многим вообще задержали зарплаты. При этом исполнительная власть не может объяснить, с чем связан этот коллапс. Наконец, у нас есть все основания полагать, что прошедшая недавно казначейская проверка выявила факты существенного нецелевого использования бюджетных средств властью Южной Осетии. Результаты проверки правительство скрывает", - заявил Санакоев.

Он считает, что исполнительная власть давно себя скомпрометировала и не способна решать минимальных задач. По его мнению, фактически члены правительства занимаются решением своих личных вопросов.

Политический редактор североосетинского информационного сайта "ОсНова" Руслан Тотров считает, что это письмо адресовано не только членам кабинета министров, но и президенту Анатолию Бибилову.

"Правительство и президент совершенно неотделимы друг от друга. Их не стоит рассматривать в качестве независимых акторов политической драмы на юге Осетии. Правительство Южной Осетии на протяжении нескольких месяцев было совершенно нелегитимным. И только какими-то нечеловеческими усилиями президента оно продолжало работу, потому что Анатолий Бибилов сказал, что премьером будет работать Геннадий Бекоев. При этом ни Бекоев, ни другие члены кабинета министров не имели права занимать должности, потому что сроки утверждения нового состава правительства прошли", - сказал Руслан Тотров корреспонденту Кавказ.Реалии.

По мнению Тотрова, оппозиция в Южной Осетии совершенно справедливо атакует правительство республики, что также является наступлением на президента Анатолия Бибилова. Тем не менее этот ход был совершенно предсказуем.

"Это технический вотум недоверия правительству, но фактически точно такой же вотум президенту Бибилову", - заключил политолог.