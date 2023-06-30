В аэропорту Кишинева неизвестный открыл стрельбу, двое погибших

В международном аэропорту Кишинева неизвестный устроил стрельбу. Пассажир, которого не пропустили через паспортный контроль, выхватил оружие у пограничника и застрелил его, потом произвел еще несколько выстрелов. МВД Молдовы сообщает о двух погибших.

Пассажиры и посетители аэропорта были эвакуированы, здание оцеплено. Вылеты всех рейсов отложены.

На место происшествия прибыл отряд спецназа FULGER. В результате их штурма стрелявший был задержан. Полиция сообщает, что при задержании он получил ранения, ему была оказана помощь.