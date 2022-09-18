В Белграде 64 человека арестованы на несогласованном ЛГБТ+ прайде

Как минимум 64 человека в субботу были арестованы в Белграде на ЛГБТ+ прайде, который прошел вопреки запрету властей. Большинство арестованных - активисты, протестовавшие против его проведения и устроившие стычки с полицией. Прайд проходил в Белграде ежегодно, но в этом году не был согласован Министерством внутренних дел Сербии из-за массовых протестов правых активистов и религиозной части населения. Тем не менее, сербское ЛГБТ+ сообщество решило провести марш и без согласования.

Прайд в Белграде должен был ознаменовать окончание «Недели европрайда» - серии акций за права ЛГБТ+, которые проводятся в разных городах Европы. Однако в августе президент Сербии Александр Вучич объявил об отмене мероприятия. Он заявил, что признает угрозу правам ЛГБТ+ сообщества в стране, но правительство, по его словам, подверглось сильному давлению со стороны правых групп и представителей Сербской православной церкви с целью отмены прайда.

В ходе прайда на его участников пытались нападать правые экстремисты и футбольные фанаты. Они составили большинство задержанных. Десять полицейских получили легкие телесные повреждения.

В прайде приняли участие иностранные дипломаты, работающие в Сербии. Посол США в Сербии Кристофер Хилл сказал, что пришел поддержать ЛГБТ+ сообщество. «Мы все - братья и сестры, дети Божьи. Это важный день для солидарности и для этой страны,» - заявил он. Ранее диппредставительства более чем 20 стран, включая США, Великобританию и Францию, обращались к властям Сербии с просьбой отменить запрет на проведение прайда.

Премьер-министр Сербии Ана Брнабич, открытая лесбиянка, сказала, что гордится, что во время прайда, как и за всю прайд-неделю, не случилось серьезных инцидентов. Она выразила уверенность, что таковым и должен быть образ современных Белграда и Сербии.