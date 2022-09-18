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В Белграде 64 человека арестованы на несогласованном ЛГБТ+ прайде
Как минимум 64 человека в субботу были арестованы в Белграде на ЛГБТ+ прайде, который прошел вопреки запрету властей. Большинство арестованных - активисты, протестовавшие против его проведения и устроившие стычки с полицией. Прайд проходил в Белграде ежегодно, но в этом году не был согласован Министерством внутренних дел Сербии из-за массовых протестов правых активистов и религиозной части населения. Тем не менее, сербское ЛГБТ+ сообщество решило провести марш и без согласования.
Прайд в Белграде должен был ознаменовать окончание «Недели европрайда» - серии акций за права ЛГБТ+, которые проводятся в разных городах Европы. Однако в августе президент Сербии Александр Вучич объявил об отмене мероприятия. Он заявил, что признает угрозу правам ЛГБТ+ сообщества в стране, но правительство, по его словам, подверглось сильному давлению со стороны правых групп и представителей Сербской православной церкви с целью отмены прайда.
В ходе прайда на его участников пытались нападать правые экстремисты и футбольные фанаты. Они составили большинство задержанных. Десять полицейских получили легкие телесные повреждения.
В прайде приняли участие иностранные дипломаты, работающие в Сербии. Посол США в Сербии Кристофер Хилл сказал, что пришел поддержать ЛГБТ+ сообщество. «Мы все - братья и сестры, дети Божьи. Это важный день для солидарности и для этой страны,» - заявил он. Ранее диппредставительства более чем 20 стран, включая США, Великобританию и Францию, обращались к властям Сербии с просьбой отменить запрет на проведение прайда.
Премьер-министр Сербии Ана Брнабич, открытая лесбиянка, сказала, что гордится, что во время прайда, как и за всю прайд-неделю, не случилось серьезных инцидентов. Она выразила уверенность, что таковым и должен быть образ современных Белграда и Сербии.
- Первый ЛГБТ+ прайд в Сербии в защиту прав геев, лесбиянок, бисексуалов и трансгендеров состоялся в 2001 году и был отмечен столкновениями с членами националистических и ультраправых группировок. На следующем марше, в 2010 году, насилие повторилось, тогда пострадали более ста человек. Третий гей-прайд в стране был организован в 2014 году и прошел без серьезных инцидентов. С тех пор парады проходили ежегодно и в целом спокойно. Мероприятие отменили лишь в 2020 году из-за COVID-19.
- Сербия является кандидатом на вступление в Евросоюз. Для достижения этой цели Еврокомиссия требует, чтобы страна пересмотрела многие свои законы, в том числе и те, что касаются прав человека и прав меньшинств.
Другие новости дня
Председатель парламента Грузии получил приглашение на «Крымскую платформу»
Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили сообщил, что получил от председателя Верховной Рады Украины Руслана Стефанчука приглашение на форум «Крымская платформа», который пройдет в Хорватии 25 октября, пишет SOVA.
Папуашвили отметил, что поддерживает связь с украинским коллегой.
«В том числе очень интенсивный контакт поддерживается между Группами дружбы в украинской Раде и грузинском парламенте, происходит обмен информацией. Отношения очень теплые и дружеские, как это и должно быть между Украиной и Грузией. Мы видим, что есть определенные отклонения и у этого есть определенные причины, но главное, что Грузия поддерживает Украину сильнее, чем могла бы другая страна, находясь в нашей ситуации. В Украине есть политики, которые заинтересованы в теплых отношениях между Грузией и Украиной, и эти отношения действительно существуют», - сказал Папуашвили.
Азербайджан передал Армении тела 32 погибших военнослужащих
Государственная комиссия по делам военнопленных, пропавших без вести и заложников Азербайджана сообщило, что армянской стороне переданы тела 32 армянских военнослужащих, погибших в ходе боестолкновений на границе 12-14 сентября.
Министерство обороны Армении позднее в беседе с «Арменпресс» подтвердило эту информацию.
До сих пор армянская сторона сообщила о 135 подтвержденных погибших военнослужащих, а Азербайджан - о 79.
Иранцы протестуют после гибели 22-летней правозащитницы
В Иране сотни людей вышли на протесты после гибели правозащитницы Махсы Амини. Демонстрации проходят в столице страны Тегеране у больницы Касра, где умерла Амини, и в ее родном городе Сагез в иранском Курдистане, где ее похоронили. Протест поддержали и в других городах. Демонстранты скандируют: «Смерть диктатору!», женщины срывают с себя хиджабы. Полиция применила слезоточивый газ и открыла огонь по демонстрантам. По сообщению Сети прав человека в Курдистане, пострадало не менее 15 человек.
22-летняя Махса Амини выступала в защиту прав женщин. Она принадлежала к курдскому национальному меньшинству, которое подвергается преследованиям в Иране. 13 сентября она была задержана полицией нравов и, по сообщению очевидцев, жестоко избита в полицейской машине. Сама тегеранская полиция утверждала, что у 22-летней активистки внезапно возникли проблемы с сердцем. Через несколько часов после ареста Амини была госпитализирована в состоянии комы; в пятницу, 16 сентября, было объявлено о ее смерти.
Как утверждают родственники Махсы Амини, она была полностью здоровой молодой женщиной и не страдала никакими сердечными заболеваниями. Тегеранская полиция нравов задержала ее за появление на улице без хиджаба.
- В последнее время Иран усиливает репрессии против несогласных с консервативным режимом, в том числе борцами за права женщин. Ужесточаются и репрессии против самих женщин, в том числе не имеющих отношения к политическому активизму – например, смертные казни за супружескую измену или за самооборону в ситуации домашнего насилия.
Передовая группа миссии ОДКБ посетила границу Армении и Азербайджана
Передовая группа миссии ОДКБ в Армении во главе с генерал-полковником Анатолием Сидоровым провела мониторинг на нескольких участках на границе с Азербайджаном, сообщает Радио Азатутюн.
Армянские военные продемонстрировали последствия обстрелов на территории одной из частей ПВО. Миссия также посетила город Горис и село Акнер в Сюникской области, где из-за попадания артиллерийского снаряда получил повреждения жилой дом.
Глава передовой группы миссии ОДКБ в Армении генерал-полковник Анатолий Сидоров заявил журналистам, что ОДКБ «пока не достает шашку из ножен» и старается урегулировать обострение напряженности на границах между Арменией и Азербайджаном, а также Киргизией и Таджикистаном мирным путем, передает РИА Новости.
По его словам, как на армяно-азербайджанской границе, так и в таджико-киргизском приграничье сложилась неприятная для ОДКБ ситуация. «Вместе с тем, у нас и в уставе, и в документах, и в самом Договоре о коллективной безопасности написано, что приоритет отдается политико-дипломатическим методам. Поэтому пока мы никакую шашку из ножен не достаем и стараемся максимально решить вопросы мирным путем. Я думаю, что в этом направлении работа имеет большую перспективу и здесь, и в регионе Центральной Азии», - подчеркнул он.
«Основная задача сегодняшнего дня заключалась в том, чтобы побывать на территориях, в тех местах, где проходили столкновения: участках местности, населенных пунктах, позициях подразделений армянской стороны, которые были подвергнуты огневому поражению... Стараемся быть максимально объективными, поэтому поработаем по фактам, пока о каких-то выводах говорить рано, и в целом это войдет в общую справку по итогам работы», - отметил Анатолий Сидоров.
МАГАТЭ: Запорожская АЭС снова подключена к украинской сети
Запорожская АЭС вновь подключена к украинской сети после того, как инженеры отремонтировали одну из четырех поврежденных линий электропередач. Об этом сообщает Международное агентство по атомной энергетике.
На данный момент все шесть реакторов ЗАЭС остановлены, но электроэнергия по-прежнему требуется для охлаждения реакторов и поддержания необходимых функций. С 5 сентября станция не поставляет электроэнергию домохозяйствам, заводам и другим потребителям. Почти две недели ЗАЭС была отключена от украинской энергосети из-за продолжающихся обстрелов в области.
Ранее МАГАТЭ приняло резолюцию, в которой призвало российские власти вывести войска с территории Запорожской АЭС. В постоянном представительстве РФ при международных организациях в Вене назвали принятую МАГАТЭ резолюцию «антироссийской».
- Обеспокоенность в связи с ситуацией вокруг АЭС выражали ООН и многие страны мира. На станцию был организован визит миссии МАГАТЭ. 6 сентября Международное агентство по атомной энергии опубликовало отчет о ситуации на Запорожской атомной электростанции. Инспекторы зафиксировали несколько повреждений, в том числе хранилища отработанного и свежего ядерного топлива. В подготовленном отчете говорится, что необходимо установить вокруг станции «зону безопасности». МАГАТЭ выразило готовность незамедлительно помочь в этом.
- Запорожская АЭС – крупнейшая атомная электростанция в Европе. Российские войска захватили станцию вскоре после начала вторжения в Украину, в марте 2022 года.
Устроивший стрельбу в пригороде Тбилиси задержан
Мужчина, открывший стрельбу сегодня в поселке Кикети близ Тбилиси, задержан. Информацию об этом журналистам подтвердил заместитель начальника полиции Тбилиси Каха Мурадашвили.
В общей сложности ранены были пять человек. Один из пострадавших скончался по пути в больницу. Остальные госпитализированы.
Телеканал «Пирвели» сообщает, что причиной произошедшего стал денежный спор. По предварительным данным, вооруженный мужчина ворвался к соседям и открыл стрельбу, когда те принимали гостей. Нападавший скрылся с места преступления. Операция по его задержанию проходила на проспекте Чавчавадзе в районе Ваке. Территория была перекрыта.
Официальное заявление МВД пока не распространило.
В связи с произошедшим следствие было начато по двум статьям УК Грузии, которые предусматривают попытку убийства двух и более лиц при отягчающих обстоятельствах, а также незаконное приобретение-ношение огнестрельного оружия.
В Берлине прошла завершающая акция «Лагеря демократии»
17 сентября в Берлине прошла завершающая акция так называемого «Лагеря демократии», который немецкая НКО UnKremlin разбила перед зданием Бундестага и вблизи администрации канцлера.
На площади перед парламентом была поставлена клетка, имитирующая камеры российской тюрьмы. Наверху клетки развевался российский флаг как символ диктаторских режимов. В клетке находился активист и правозащитник времен ГДР Рональд Бентлинг, который в годы социализма не раз сидел в тюрьмах по политическим мотивам.
В течение двух с половиной месяцев на большой площади, которая считается одним из самых посещаемых туристами и жителями Берлина мест, были размещены плакаты, разъясняющие политику германского правительства и возможности поддержки Украины в войне, которую развязала Россия.
«Украина – это страна, которая вырвалась из клещей СССР. Мы осознаем опасность того, что Путин может расширить свои империалистические планы и после Украины прийти в Берлин. Поэтому поддержка Украины – и в наших национальных интересах. Моей акцией я хочу выразить солидарность с многочисленными политических заключенными в России, которые еще перед 24 февраля оказались в застенках Кремля», – сказал Рональд Бентлинг.
Основатель движения UnKremlin Дмитрий Баграш рассказал Радио Свобода, что «Лагерь демократии» был задуман как место в центре германской столицы, в котором люди могут получить информацию о захватнической войне России, задать вопросы о планах германского правительства по поддержке Украины, а также вести дискуссии с организаторами акции и между собой.
На плакатах, обрамляющих пространство лагеря, были очерчены два возможных пути: белые плакаты символизирует «правильную дорогу», которая ведет к победе Украины – поставки вооружений, финансовая, гуманитарная и военная помощь, а также жесткая санкционная политика по отношению к Кремлю. Черные плакаты содержат тезисы, которые иногда слышны от немецких пацифистов, ультраправых и популистов – прекращение поставок вооружений, переговоры с Путиным на основании потери территорий Украины и отмена санкций. Каждый из посетителей лагеря имел возможность прочитать аргументы «белой» и «черной» дороги и самостоятельно сделать выводы.
Неподалеку от «Лагеря демократии» была разбита палатка акции германских пацифистов «Лагерь мира», которые выступают за прекращение поставок вооружений и срочные мирные переговоры с Кремлем. Между посетителями «Лагеря демократии» и акции пацифистов в завершающий день разгорелись споры о правильном выборе пути. Эти дискуссии отражали и споры, постоянно ведущиеся в немецкой общественности, в СМИ, а также между политическими течениями и партиями в ФРГ.
Премьер-министр Эстонии: Нельзя уступать России даже на дюйм
На совещании министров обороны и военного руководства стран НАТО в Таллине премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что главная цель Кремля – реализация имперской идеи через запугивание. Поэтому Россия угрожает миру голодом и ядерной катастрофой и ведет энергетическую войну.
Каллас подчеркнула, что Кремль говорит о переговорах, потому что надеется получить на них то, чего не смог добиться силой. «Именно поэтому нельзя уступать России даже на дюйм», – отметила эстонский премьер-министр.
Каллас считает, что во время войны миру придется адаптироваться к новой ситуации. В области отношений с Россией это означает придерживаться четырех принципов:
- Во-первых, это безусловная поддержка Украины. Эта поддержка приближает мир, поэтому Европе нужно ускорить и увеличить предоставление военной помощи Киеву.
- Во-вторых, Россия должна быть «привлечена к ответственности за военную агрессию, преступление агрессии и военные преступления».
- В-третьих, цена агрессии для России «должна стать неподъемной», для этого необходимо ужесточать санкции и обеспечить ее международную изоляцию.
- В-четвертых, НАТО жизненно необходима полностью надежная оборона.
8 сентября стало известно, что Эстония, а также Латвия, Литва, Польша, с 19 сентября запретят пересечение границы с Россией в сторону ЕС гражданам страны с туристическими шенгенскими визами. В тексте заявления говорится, что принявшие такое решение страны считают поездки россиян угрозой общественной и внутренней безопасности. Страны заявили о намерении продолжить добиваться общего запрета на уровне Европейского союза.
Эрдоган: Азербайджан завершил военную операцию на границе с Арменией
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что получил от азербайджанского коллеги Ильхама Алиева информацию о завершении «военной операции» на границе с Арменией. Об этом сообщает РИА Новости.
«Азербайджан заявил о завершении операции, начатой в ответ на провокации Армении. Поскольку операция уже завершена, нет смысла обсуждать её сейчас. Согласно информации, которую я получил от господина Ильхама (Алиева, президента Азербайджана – ред.), наши азербайджанские братья сейчас переместились на безопасную позицию. Для Армении важно как можно скорее отказаться от провокаций против Азербайджана, действовать в соответствии с взятыми на себя ранее обязательствами и сосредоточиться на мире и сотрудничестве. Мы желаем, чтобы процессы нормализации в нашем регионе успешно завершились, а региональный мир и стабильность были обеспечены надолго», - сказал Эрдоган журналистам в самолете по возвращении из Самарканда, передает информагентство.
Cпикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси прибыла в Ереван
Делегация во главе со спикером Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси прибыла в Ереван. Это первый визит спикера Пелоси в Армению, отмечает в своем послании и посольство США в Ереване.
По сообщению посольства США, в ходе визита 17-19 сентября запланированы встречи спикера Палаты представителей с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, спикером Национального собрания Армении Аленом Симоняном и другими высокопоставленными лицами для обсуждения армяно- американских отношений и текущей ситуации в сфере безопасности.
Сообщается, что Нэнси Пелоси проведет пресс-конференцию, возложит венок к Мемориалу жертв Геноцида армян и выступит в арт-центре «Гафесчян».
В состав американской делегации входят председатель Комитета по энергетике и коммерческим вопросам Палаты представителей США Фрэнк Палоне и члены Палаты представителей Анна Эшу и Джеки Спейер, сообщает Радио Азатутюн.
Визит Пелоси, которая является третьим по рангу официальным лицом США, не является региональным. Спикер Палаты представителей США прибыла в Армению из Германии. О планах визита Пелоси в соседние страны ничего не сообщалось.
После поездки в Тбилиси Собчак предложила записать ее в «плохие русские»
Российская журналистка и бывший политик Ксения Собчак во время своей командировки в Грузию заявила, что не будет «ругать Родину на экспорт», пишет агентство «Новости-Грузия».
«За два дня командировки в Тбилиси, и постоянных вопросов на камеру от местных журналистов поняла важную вещь: я с СВО (специальная военная операция – ред.) согласиться не могу, но ругать Родину «на экспорт» - не мое. Мы с ней, с Родиной, как-нибудь сами разберемся. Видимо, я все-таки «плохая русская». Так и запишите», -пишет Собчак в своем Telegram.
Журналистка делится с подписчиками и другим наблюдением, которое сама она относит к «удивительным открытиям»: «люди реально не понимают, как можно быть против в***ы, но не хотеть подписываться под слоганом «Слава Украине».
Собчак приехала в Тбилиси ранее на этой неделе. В интервью грузинской телекомпании «Пирвели» она заявила, что против войны в Украине. При этом она считает, что сейчас важно работать именно из России.
В 2018 году Ксения Собчак принимала участие в выборах президента России и была политическим оппонентом Владимира Путина. В отличие от многих российских журналистов, блогеров и оппозиционных политиков, которым в последнее время отказывают во въезде в Грузию, каких-либо проблем на границе у Собчак не было.
Скончался один из раненых во время стрельбы в Кикети
Один из раненых сегодня во время стрельбы в поселке Кикети близ Тбилиси скончался, сообщает телеканал «Мтавари». По предварительной информации, в общей сложности пострадали пять человек, в том числе две женщины. Раненых госпитализировали.
На месте продолжают работать эксперты-криминалисты.
Что стало причиной произошедшего, на данном этапе неизвестно. Стрелявший скрылся. МВД Грузии заявляет, что его личность установлена, проводятся мероприятия по его задержанию.
В связи с произошедшим следствие было начато по двум статьям УК Грузии, которые предусматривают попытку убийства двух и более лиц при отягчающих обстоятельствах, а также незаконное приобретение-ношение огнестрельного оружия.
Стрельба в пригороде Тбилиси – несколько человек ранены
В поселке Кикети в пригороде Тбилиси некоторое время назад произошла стрельба, сообщает телеканал «Рустави 2».
По предварительной информации, ранены несколько человек, в том числе две женщины. Пострадавших переводят в больницы.
Одновременно телеканал «Мтавари» передает, что во время стрельбы были убиты два человека.
На месте мобилизованы сотрудники полиции.
В Коктебеле неизвестный поджег машины у дома Дмитрия Киселева
В аннексированном Крыму, в Коктебеле, разыскивают неизвестного, который в ночь на 17 сентября поджег два легковых автомобиля у дома российского телеведущего Дмитрия Киселева. Об этом пишут телеграм-каналы «Осторожно, новости» и «ЧП / Крым».
Сообщается, что ЧП произошло в субботу около двух часов ночи. Сотрудники полиции склоняются к версии, что неизвестный хотел поджечь именно машины Киселева, пишут «Осторожно, новости». По предварительным данным, автомобили были сожжены неизвестным в медицинской маске и бахилах.
Согласно фотографиям с места происшествия, сгорели машина для гольфа и внедорожник Land Rover.
По данным «Осторожно, новости», возбуждено уголовное дело по статье об умышленном уничтожении или повреждении имущества путем поджога. Региональное управление МВД также сообщило о возбуждении дела из-за поджога двух машин в поселке Коктебель, не уточняя имя их владельца.
Телеведущий пока не комментировал сообщения о поджоге.
Мать лидера «Грузинской мечты» подает в суд на оппозиционный телеканал
Мать председателя «Грузинской мечты» Ираклия Кобахидзе подает в суд на оппозиционный телеканал ТВ «Пирвели». Как сообщает проправительственный телеканал «Имеди», Тамар Заалишвили обвиняет телекомпанию в распространении ложной информации и требует ее опровержения.
Дело касается сюжета, вышедшего в эфир в июле 2021 года. В нем журналист Мака Чихладзе заявила, что Театральный университет, вероятно, выдавал поддельные дипломы. Но когда это выяснилось, Заалишвили, занимавшая в прошлом должность замдиректора Национального центра качества образования, подготовила справку о том, что документы являются подлинными. Один героев сюжета утверждал, что «молчание ведомств» связано именно с тем, что в деле фигурировала мать Кобахидзе.
Сама Заалишвили, однако, настаивает, что каждая фраза, прозвучавшая в эфире ТВ «Пирвели», была построена на лжи. По ее словам, в репортаже умышленно искажены факты, будто она своей подписью подтвердила подлинность поддельного диплома, выданного театральным вузом. Теперь мать лидера «Грузинской мечты» требует опровержения распространенной информации, которая нанесла ущерб ее репутации и репутации ее сына, а также компенсации морального вреда.
Решение суда станет известно 20 сентября.
Саломе Зурабишвили отправилась в Великобританию на похороны Елизаветы II
Президент Грузии Саломе Зурабишвили примет участие в церемонии похорон Елизаветы II.
«Президент Грузии отбыла в Великобританию для участия в церемонии похорон королевы Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Елизаветы II», - сообщили в администрации президента.
Согласно сообщению, в рамках рабочего визита в Лондон 18 сентября президент Грузии вместе с мировыми лидерами примет участие в гражданской панихиде по королеве Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Елизаветы II и посетит прием от имени короля Карла III.
19 сентября Саломе Зурабишвили посетит церемонию государственных похорон и прием, который будет дан от имени министра иностранных дел Великобритании.
В рамках рабочего визита также запланирована встреча президента Грузии со спикером Палаты общин парламента Великобритании, пишет Общественный вещатель.
Столица Казахстана вновь переименована в Астану
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал поправки в Конституцию, согласно которым столице страны возвращается предыдущее название Астана. Это уже шестое по счету переименование города.
Изменения в Основной закон, подписаные Токаевым, предполагают также продление срока президентских полномочий с пяти до семи лет, но без права переизбрания. В пятницу поправки одобрил парламент страны.
15 сентября стало известно, что городской парламент Нур-Султана - маслихат - поддержал возвращение столице Казахстана прежнего названия.
В марте 2019 года столицу Казахстана Астану переименовали в Нур-Султан в честь первого президента Нурсултана Назарбаева. Решение было принято по инициативе президента Токаева. Многие жители новое название не приняли. Они выходили на несогласованные митинги, создавали петиции с призывами вернуть городу прежнее название.
В начале сентября прошлого года группа депутатов нижней палаты парламента Казахстана предложила вернуть название Астана. «Считаем неправильным, когда при жизни человека его именем называется город. К тому же народ не принял новое название столицы», – подчеркивали депутаты. Многие из законодателей, выступивших за возвращение прежнего названия, голосовали в 2019 году «за» переименование города в Нур-Султан, отмечает «Интерфакс».
Изначально город, основанный в 1830 году как казачье поселение, назывался Акмолинск. В 1961 году он был переименован в Целиноград. В 1992-1998 годах город назывался Акмола. В декабре 1997 года столица Казахстана была по инициативе Назарбаева перенесена из Алматы в Акмолу, которую в мае 1998 года переименовали в Астану (в переводе с казахского языка - «столица»).
- Нурсултан Назарбаев бессменно возглавлял Казахстан более 30 лет. В марте 2019 года он заявил, что уходит с поста главы государства. Токаев стал его преемником. Назарбаев при этом сохранял значительное влияние.
- В январе 2022 года в Казахстане проходили массовые протесты. Первоначально основным требованием этих выступлений было снижение цен на топливо. Впоследствии появились и политические лозунги. Одним из популярных стал «Шал, кет!» («Старик, уходи!») – требование ухода Назарбаева из власти.
Белгородский губернатор сообщил о новом обстреле села Красный Хутор
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в субботу об обстреле со стороны Украины села Красный Хутор. В результате, по его словам, есть одна пострадавшая. Нанесен ущерб трем домовладениям. Гладков написал об этом в своем телеграм-канале.
Красный Хутор находится в полутора километрах от границы с Украиной. Ранее сообщалось об обстрелах этого населенного пункта 14 и 15 сентября, тогда часть жителей эвакуировали.
Также на этой неделе белгородский губернатор писал об обстрелах сел Шелаево и Журавлевка. В Шелаеве легкие ранения получили двое жителей. 16 сентября, по сведениям руководства региона, обстрелу подвергся город Валуйки. Утверждается, что погиб один человек, еще двое пострадали.
Украинские власти эти сведения не комментировали.
Власти Белгородской области не раз заявляли об обстрелах приграничных территорий после начала российского военного вторжения в Украину в конце февраля. С 11 апреля в регионе действует высокий режим террористической опасности.
Умер режиссер Игорь Масленников - создатель фильмов о Шерлоке Холмсе
На 91-м году жизни умер режиссер Игорь Масленников. Об этом в субботу сообщили в Союзе кинематографистов России.
В организации отметили, что утром о смерти рассказала по телефону дочь режиссера. Похороны организует союз кинематографистов Санкт-Петербурга.
Масленников - советский и российский кинорежиссер, сценарист, кинопродюсер, педагог. Лауреат Государственной премии России.
В 1967 году он окончил Высшие режиссерские курсы при киностудии «Ленфильм». Широкую известность Масленникову принес цикл телевизионных фильмов «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона». Он был автором сценария для нескольких серий из этого цикла: «Собака Баскервилей» (совместно с Юрием Векслером), «Сокровища Агры» и «XX век начинается».
Помимо этих фильмов Игорь Масленников снял такие картины, как «Зимняя вишня», «Сентиментальный роман», «Пиковая дама».
Байден ответил на вопрос о последствиях для России в случае ядерного удара
Президент США Джо Байден в интервью программе «60 минут» на телеканале CBS прокомментировал возможность применения российскими властями оружия массового поражения в связи с войной в Украине.
«По мере того, как украинская армия добивается успехов на поле боя, Владимир Путин может почувствовать себя загнанным в угол. И в этой связи мне интересно, что бы вы сказали ему относительно применения химического оружия или тактического ядерного оружия?», - спросил Байдена журналист Скотт Пелли.
«Не делайте этого», - трижды повторил Джо Байден, говоря о своем ответе. Он добавил, что сказал бы Путину также о том, что подобные действия «изменят лицо войны как ничто со времен Второй мировой».
На вопрос Пелли о последствиях , если российский президент Владимир Путин перейдет эту черту, глава Белого дома сказал, что последствия будут, но какие именно, он сообщить не может. «Они станут изгоями в мире больше, чем когда-либо. И в зависимости от того, что они предпримут, будет определять и вероятный ответ», - добавил одновременно президент США.
- Владимир Путин в самом начале полномасштабного военного вторжения в Украину приказал перевести силы сдерживания российской армии в особый режим боевого дежурства. Причиной решения были названы «агрессивные высказывания» высших должностных лиц НАТО в адрес России.
- В последующие месяцы эксперты западных разведок говорили, что не наблюдают никаких изменений в функционировании российских ядерных сил.
- Ранее на этой неделе администрация Джо Байдена анонсировала дополнительный пакет военной помощи Киеву в размере шестисот миллионов долларов. С начала войны в Украине в конце февраля Вашингтон направил Киеву более 15 миллиардов долларов для нужд обороны и безопасности.
- Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила в четверг, что Москва расценит как переход «красной черты», если США начнут снабжать Украину ракетами большей дальности. Сейчас Вашингтон поставляет Киеву ракеты, способные поражать цели на расстоянии до 50 миль.
Никол Пашинян провел телефонный разговор с Шарлем Мишелем
Премьер-министр Армении Никол Пашинян провел телефонный разговор с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем.
Об этом сообщает пресс-служба главы армянского правительства.
Согласно сообщению, премьер-министр Армении «представил подробности относительно ситуации, сложившейся в результате развязанной Азербайджаном агрессии против суверенной территории Армении, подчеркнув факт сохранения напряженности на границе».
«Шарль Мишель подтвердил готовность способствовать диалогу и миру. Обсуждены различные вопросы, связанные с урегулированием ситуации», - отмечается в сообщении.
Мэр Мелитополя Иван Федоров сообщил о пожаре на российской военной базе
Украинский мэр оккупированного российской армией города Мелитополь Иван Федоров написал в субботу в телеграм-канале о том, что в 4 утра в Радионовском заповеднике, в районе Молочного лимана, загорелась российская военная база.
Других подтверждений этой информации пока нет, отмечает Русская служба Би-би-си.
Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил в телеграме о подрыве на мине в Васильевке в пятницу автомобиля недалеко от российского КПП. «Россияне не только продолжают удерживать украинцев в качестве заложников, но и убивают гражданских хаотическим минированием по пути движения автотранспорта», - написал Андрющенко. Российская сторона это не комментировала. Обвинения в намеренных атаках против гражданского населения российское командование не раз отрицало.
Глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко сообщил в субботу о ночных обстрелах Никопольского района. По его словам, российские военные применили реактивные системы залпового огня «Град» и тяжелую артиллерию; было выпущено более 90 снарядов. О пострадавших сведений не поступало. Повреждены дома, автомобили, лицей, цех промышленного предприятия, газопроводы и линии электропередач, написал Резниченко.
Глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко сообщил о гибели двух мирных жителей при российских атаках за минувшие сутки. По его данным, люди погибли в Святогорске и Бахмуте. Руководитель области добавил, что ночь в Донбассе прошла относительно спокойно – были только единичные обстрелы на линии фронта. «Под артиллерийский огонь попали Авдеевка, Марьинка и села Комарской общины – Свободное поле и Бурлацкое. Объемы разрушений устанавливаем. В Соледаре россияне повредили частный дом, обошлось без пострадавших. Сегодняшняя относительно спокойная ночь – это исключение», – говорится в сообщении Кириленко.
В Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня в субботу сообщили, что в результате обстрела украинскими военными из американских ракетных систем залпового огня поселка Нижняя Дуванка в самопровозглашенной «ЛНР» были повреждены пять жилых домов, детский сад, разрушены объекты инфраструктуры. Украинская сторона данные не комментировала.
В ежедневной сводке американского Института изучения войны (ISW) говорится, что 16 сентября украинские войска заняли весь город Купянск. Ранее в пятницу в соцсетях появились сообщения о том, что украинская армия, перейдя реку Оскол, заняла восточную часть города Купянск в Харьковской области. Официально эта информация пока не подтверждалась.
РБК-Украина со ссылкой на украинские телеграм-каналы пишет об освобождении ВСУ сел Диброва и Щурово в Донецкой области. Официального заявления об их освобождении еще нет, отмечает издание.
В начале сентября в результате контрнаступления украинская армия вытеснила российских военных из города Изюм и десятков других населенных пунктов. Российская армия покинула северные районы Харьковской области.
НПО узнали о финансировании грузинской телекомпании российским «Первым каналом»
Грузинская телекомпания Р.Б.Ж. («Первый развлекательный») финансируется российским «Первым каналом», сообщает агентство «Новости-Грузия» со ссылкой на неправительственную организацию Transparency International Georgia (TI-Georgia).
«Россия 1», НТВ и «Первый канал» попали под американские санкции в начале мая. Минфин США называл их «самыми популярными государственными каналами» и объяснял ограничения тем, что они «принадлежат правительству России и контролируются им, либо прямо или косвенно осуществляют деятельность в его пользу».
Согласно документации Национальной комиссии по коммуникациям, «Первый канал» заплатил Р.Б.Ж. за рекламу от 100 000 до 500 000 лари только в первом квартале 2022 года. Точная сумма не уточняется, поскольку комиссия публикует общую информацию о доходах больше 7 тысяч лари.
По данным издания «Нетгазети», грузинская телекомпания получала финансирование из того же источника и в 2021 году.
Р.Б.Ж. – развлекательный телеканал, который был зарегистрирован в Грузии в 2015 году. Компания имеет лицензию на специализированное вещание на грузинском языке с развлекательной тематикой. Ее владельцами являются гражданка России Ольга Милиева (90%) и гражданин Грузии Ираклий Адамия (10%).
В 2015 году на Р.Б.Ж. была предпринята попытка ретрансляции российского «Первого канала». Тогда регулятор запретил ей вещание и оштрафовал на 2500 лари за нарушение закона.
За несколько месяцев до этого, в июне 2015 года, комиссия вынесла этой же компании предупреждение за трансляцию программ «Первого канала» на русском языке и поручила немедленно устранить нарушение. Тогда Р.Б.Ж. начал трансляцию развлекательных программ «Общественного российского телевидения», но уже в переводе на грузинский язык. При этом логотип ОРТ «Стерео+» был сохранен.
В отчете «Института развития свободы информации» (IDFI), опубликованном в марте 2022 года, было указано, что переведенные на грузинский язык программы «Первого канала» занимают большую часть эфирного времени Р.Б.Ж.
Кыргызстан из-за обстрелов ввел режим ЧС на границе с Таджикистаном
В Баткенской области Кыргызстана в связи с вооруженными столкновениями в граничащих с Таджикистаном районах введен режим чрезвычайной ситуации, сообщило в субботу МЧС страны. В министерстве указали на необходимость работ по эвакуации части населения.
«Интерфакс» пишет, что стороны приступили к новому раунду переговоров. Они проходят в селе Кульканд, в Согдийской области Таджикистана.
Ситуация на границе двух стран резко обострилась 14 сентября. Сообщалось о перестрелках между военнослужащими в трех местах в Баткенском районе одноименной области Кыргызстана. Стороны возложили ответственность за очередной виток противостояния друг на друга.
В кыргызской погранслужбе утверждают, что в пятницу таджикская сторона начала обстрел ее пограничных нарядов. Сообщалось о столкновениях не только в Баткенском, но и Лейлекском районе. В Бишкеке утверждают, что таджикская сторона применяла танки, БТР, БМП, минометы, а также ракетные системы залпового огня для нанесения ударов, в том числе, по населенным пунктам. Сообщалось о ракетном ударе по областному центру - Баткену.
В погранслужбе Таджикистана заявили, что кыргызская сторона в пятницу с вертолетов и дронов нанесла удары по нескольким таджикским населенным пунктам. Утверждается, что в сельском совете Овчи-Калача Бободжон Гафуровского района при атаке с дрона была разрушена соборная мечеть.
Ночь на субботу прошла без крупных инцидентов после достигнутого днем соглашения о прекращении огня. Однако, 17 сентября стороны заявили о возобновлении стрельбы на границе, обвинив друг друга в нарушении договоренностей, передает Кыргызская служба Радио Свобода.
По данным Минздрава Кыргызстана, жертвами столкновений стали 24 человека, раненых свыше ста. Более 136 тысяч жителей эвакуированы. Официальной информации о погибших и раненых граждан Таджикистана нет. По сведениям агентства «Азия-Плюс», убитых более десяти.
Президент Кыргызстана Садыр Жапаров выразил соболезнования семьям погибших, отметив, что приграничные конфликты всегда сопровождаются жертвами, и потери понесли обе стороны. Жапаров отметил, что Кыргызстан и Узбекистан уточнили свои границы, осталось только закрепить договоренности на бумаге. «Как показывает история, вопросы границ требуют осторожности и сдержанности», - написал Жапаров на своей странице в Facebook. При этом он отметил, что Кыргызстан не отдаст «ни одного квадратного метра своей земли и будет твердо защищать национальные интересы».
Почти половина из примерно 970 километров совместного участка границы Кыргызстана и Таджикистана до сих пор официально не разграничена, на этом фоне периодически происходят конфликты и стычки.
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