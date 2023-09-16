В Берлине прошла акция протеста перед выступлением Анны Нетребко

В пятницу вечером в Берлинской государственной опере прошла премьера новой постановки оперы Джузеппе Верди «Макбет» с Анной Нетребко в роли Леди Макбет. Около 150 человек вышло на митинг перед зданием оперного театра, чтобы выразить свое несогласие с выступлением певицы.

Протестующие держали украинские флаги и плакаты с надписями «Russia is a terrorist State», а также скандировали «No Netrebko!». Полиция оградила территорию демонстрации барьерами, чтобы обезопасить оперную публику.

Это было первое выступление Нетребко в германской столице после начала полномасштабной войны России в Украине. Билеты в оперный зал на 1400 мест были распроданы задолго до премьеры. Уже после первых арий, исполненных Нетребко, из публики послышались крики протеста. Однако после окончания постановки зрители несколько минут аплодировали стоя.

Перед выступлением Анны Нетребко посол Украины в ФРГ Алексей Макеев выразил свой протест в открытой петиции против участия Нетребко в новой постановке оперы «Макбет».

«Нетребко, которая ранее поддерживала Путина и помогала ему в его пропаганде оккупации Донбасса, несет личную ответственность в российской полномасштабной войне», – написал Макеев.

Посол также отметил, что в своем заявлении Нетребко лишь осудила войну, не упомянув, кто ее начал и кто ее ведет. Макеев подчеркнул, что на фоне полной остановки любого государственного, научного, академического, регионального и практически всего общественного сотрудничества с Россией берлинская опера продолжает «culture as usual». По его словам, руководство оперы подает «сигнал игнорирования».

Перед началом оперы Макеев совместно с главой управления по культуре берлинского сената Джо Чиало посетили фотовыставку Russian War Crimes, расположенную в здании университета имени Братьев Гумбольдтов напротив оперного театра. Посол Украины с пониманием отнесся к тому, что политики из органов берлинской исполнительной власти не могут оказать прямое влияние на оперный театр. Макеев подчеркнул, что он попытался разъяснить директору театра Матиасу Шульцу, почему выступление Нетребко неприемлемо, однако не получил удовлетворительного ответа.

Джо Чиало заявил, что он не предпринимал попыток отговорить директора оперного театра от постановки. «Я должен уважать независимость театров. Этот принцип высоко ценится в нашей демократии», – разъяснил глава сенатского управления культуры.

Ранее украинская НКО Vitsche направила в оперный театр письмо протеста. В пресс-службе театра Радио Свобода подтвердили получение многочисленных писем как в поддержку выступления Нетребко, так и против него. На сайте учреждения опубликовано заявление по поводу выступлений Нетребко в опере «Макбет». В нем дирекция оперного театра выражает солидарность с Украиной и подчеркивает, что в личном разговоре смогла убедиться в искренности осуждения войны, которое высказывает Анна Нетребко.

В театре запланированы еще три вечера с оперой «Макбет» в этой постановке и с этим актерским составом.