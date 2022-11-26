В день памяти Голодомора Зеленский объявил инициативу «Зерно из Украины»

Президент Украины Владимир Зеленский в субботу 26 ноября - когда в стране отмечается день памяти жертв Голодомора - объявил о международной инициативе Grain from Ukraine («Зерно из Украины»), которая должна помочь доставить сельскохозяйственную продукцию беднейшим странам мира.

Программа была официально запущена на саммите в Киеве, посвященном международной продовольственной безопасности. Помимо Зеленского, в нем приняли участие лидеры нескольких европейских стран, в том числе премьер-министры Польши, Литвы и Бельгии и президент Венгрии.

Суть программы «Зерно из Украины» состоит в том, что страны-участницы проекта - их более 20 - покупают сельскохозяйственную продукцию у украинских производителей и передают ее странам, находящимся на грани голода, таким как Эфиопия, Судан, Южный Судан, Сомали и Йемен. Всего планируется отправить около 60 судов с украинским зерном.

Зеленский подчеркнул, что Украина не случайно запускает программу в день памяти жертв Голодомора, чувствуя свою ответственность как нация, в свое время пережившая голод.

Ранее было объявлено о продлении так называемой продовольственной сделки под эгидой ООН, согласно которой Россия не препятствует транспортировке зерна и других продуктов из нескольких украинских портов.

В своем выступлении, посвященном годовщине Голодомора, Зеленский провел параллели между 1932-33 годами и нынешней российской агрессией против Украины. «Тогда нас хотели уничтожить голодом, сейчас тьмой и холодом», - сказал он, имея в виду российские удары по инфраструктурным объектам, после которых многие жители Украины остались без света и тепла. В подобном духе высказались и другие украинские лидеры, подчеркнув, что Украина выстоит.

Внимание привлек визит в Киев президента Венгрии Каталины Новак. Отношения между Киевом и Будапештом остаются напряженными, Новак стала первым высокопоставленным представителем Венгрии, посещающим Украину с начала войны.