В Европарламенте призвали власти Чечни освободить Идриса Арсамикова

Члены форума Европейского парламента LGBTI Intergroup призвали власти Чечни освободить Идриса Арсамикова, которого задержали в московском аэропорту Домодедово и передали чеченской полиции. Арсамиков, которого преследовали в Чечне из-за его гомосексуальности, несколько лет назад получил убежище в Нидерландах.

В своем сообщении политики подчеркивают, что на родине ему грозит смертельная опасность из-за его ориентации. Особую обеспокоенность вызывает видеообращение с «признанием преступлений», которое, по мнению членов Европарламента, записано под давлением.

17 февраля Идрис Арсамиков опубликовал две видеозаписи. В них он заявляет, что в Чечне уважают его права, и что он собирается поехать воевать в Украину. Он также просит правозащитников «отстать» от него и «не поливать грязью» его и его семью. Он называет себя «патриотом и мужиком» и упоминает, что вскоре намерен жениться.

По словам правозащитников, видео записаны под давлением. «Риторика, выбор слов, предыстория и аналогичные случаи говорят о том, что его попросили записать видео из-за общественного резонанса», – прокомментировали видеозаписи в кризисной группе CK SOS, которая помогает ЛГБТ-людям и жертвам насилия на Северном Кавказе.

После четырёх лет жизни в Нидерландах Арсамиков приехал в Чечню на похороны отца. 16 февраля его задержали в московском аэропорту Домодедово, откуда он собирался вылететь обратно в Нидерланды. Как сообщали СМИ, формальным поводом для задержания стало возбуждённое на него в Чечне дело о мошенничестве. Сам Арсамиков в видеообращении говорит, что его задержали потому, что он «проигнорировал несколько повесток», не уточняя, что это за повестки. Из Домодедово его доставили в Чечню. Ни в Москве, ни в Чечне к задержанному не допускали адвоката. У него забрали российский загранпаспорт и другие документы, в том числе выданные властями Нидерландов.

«Произвольные задержания, пытки – это правило, а не исключение в арсенале российских властей. Мы призываем к немедленному и безоговорочному освобождению Идриса, чтобы он мог вернуться в безопасное место», – заявила депутат Европарламента Малина Бьорка .

Обеспокоенность ситуацией с Арсамиковым выразил и спецпредставитель Франции по правам ЛГБТ Жан-Марк Бертон. «Франция призывает уважать его безопасность и основные права», – написал он.