В Грузии в 8:00 по местному времени стартовали выборы в органы местного самоуправления.

Избирательные участки и избиратели

По всей стране открыт 3061 избирательный участок. На 2284 из них голосование проходит в электронном формате, а на 777 – по традиционной системе.

Общее число зарегистрированных избирателей составляет 3 513 818 человек.

Выборы проводятся в 64 муниципалитетах, включая пять самоуправляемых городов – Тбилиси, Кутаиси, Батуми, Поти и Рустави. В общей сложности будут избраны 2058 членов местных советов (сакребуло).

Наблюдатели

За выборами наблюдают 28 международных организаций – почти в 13 раз меньше, чем на муниципальных выборах 2021 года. Тогда в первом туре было аккредитовано 1024 международных наблюдателя, а во втором – 1102.

Больше всего наблюдателей (20) в этот раз зарегистрировала сербская ассоциация ALTERFACT. Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ не направило миссию в Грузию, поскольку приглашение поступило менее чем за месяц до голосования.

За выборами также следят 27 местных организаций. Наибольшее число наблюдателей зарегистрировали «Международная обсерватория адвокатов и юристов» (2 973) и «Наблюдатель политики и права» (2 902), которые, по данным СМИ, связаны с правящей партией «Грузинская мечта».

Между тем крупнейшие грузинские НПО с многолетним опытом наблюдения – «Справедливые выборы», Ассоциация молодых юристов Грузии, «Международная прозрачность – Грузия» – в наблюдении за выборами не участвуют.

СМИ и аккредитация

Аккредитацию для освещения выборов получили 73 СМИ. Среди них – национальные и региональные грузинские телеканалы и онлайн-медиа, а также иностранные издания: в том числе немецкий телеканал ARD (московское бюро), Белтелерадиокомпания («Первый информационный»), Associated Press, российское агентство ТАСС и видеоплатформа Ruptly (дочерняя компания Russia Today).

Среди грузинских СМИ лидируют Общественный вещатель (127 представителей), «Рустави 2» (115), «Имеди» (110), POS TV (74) и «ТВ Пирвели» (65).

Участники выборов

В выборах участвуют 12 партий:

«Родина, язык, вера»

«Консерваторы для Грузии»

«Наша объединённая Грузия»

«Свободная Грузия»

«Альянс патриотов»

«Сильная Грузия – Лело»

«Грузия»

«Партия зелёных»

«Народная власть»

«Гахария – За Грузию»

«Гирчи»

«Грузинская мечта»

В 26 городах и муниципалитетах кандидатов на пост мэра выдвинула только «Грузинская мечта».

Оппозиция и бойкот

Крупные оппозиционные партии – в том числе «Коалиция за перемены» и «Единое национальное движение», которые на парламентских выборах 2024 года заняли, по данным ЦИК, второе и третье места, – бойкотируют голосование. Не участвуют также «Федералисты» и несколько других прозападных сил.

Оппозиционные лидеры в заключении

День выборов многие оппозиционные политики встретят в тюрьмах и СИЗО, в которых они находятся по различным обвинениям. Среди них – Михаил Саакашвили, Леван Хабеишвили, Звиад Куправа, Элене Хоштария, Георгий Вашадзе, Ника Гварамия, Ираклий Окруашвили, Зураб Джапаридзе, Ника Мелия и Гиви Таргамадзе.

Кроме того, тюремные сроки отбывают десятки участников проевропейских акций, которых оппозиция и часть общества считают политзаключёнными.

Лидеров партии «Лело» Мамуку Хазарадзе и Бадри Джапаридзе, приговорённых к восьмимесячным срокам за неявку на заседание парламентской комиссии, незадолго до выборов помиловал президент Михаил Кавелашвили – легитимность которого не признают оппозиция и часть общества.

Политические планы и заявления

Часть оппозиции намерена 4 октября провести митинг в центре Тбилиси и заявляет о планах «мирного свержения власти». Грузинский премьер, лидер «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе пригрозил длительными тюремными сроками организаторам и участникам акции в случае нарушения закона. По его словам, «на любой маленький сюрприз» власти ответят «большим сюрпризом».

Законодательная среда

В последние годы правящая партия изменила Избирательный кодекс, что существенно осложнило положение оппозиции. Партии, бойкотирующие парламентскую деятельность или отказывающиеся от мандатов, лишаются финансирования и бесплатного эфирного времени. Кроме того, увеличено число мажоритарных депутатов в сакребуло, а количество мест, распределяемых по пропорциональным спискам, сокращено. Именно по этим спискам большинство оппозиционеров прошло в органы местного самоуправления на выборах 2021 года.

Дополнительно приняты законы, серьёзно ограничивающие работу СМИ, НПО и свободу собраний.