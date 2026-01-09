В Грузии начался процесс изъятия детских молочных смесей Nestle с рынка

С грузинского рынка начали изымать несколько продуктов детского питания производства компании Nestle, сообщает Национальное агентство продовольствия. В ведомстве поясняют, что решение было принято «группой Nestle» не только в Грузии, но и во всех странах, куда поступила соответствующая партия продукции. Речь идет о четырех продуктах, изготовленных с использованием сырья (растительное масло – источник омега-6 арахидоновых кислот), в которых существует потенциальный риск выявления токсина церулида (Cereulide).

По информации агентства, церулид – это токсин, вызывающий рвоту, который вырабатывается некоторыми штаммами бактерии Bacillus cereus. В случае употребления ребенком пищи, загрязненной этим токсином, возможны такие симптомы, как рвота, диарея и слабость. Как правило, симптомы проявляются в период от 30 минут до 6 часов после употребления и исчезают в течение 24 часов.

«(Продукты изымаются) несмотря на то, что содержание данного ингредиента минимально и уровень токсина церулида не нормируется ни в Грузии, ни в других странах, включая страны ЕС», — отмечают в Национальном агентстве продовольствия.

Из продажи изымаются сухие быстрорастворимые молочные смеси:

NAN 1 OPTIPRO – жестяная банка, 800 г – 51490346AA, 51750346AB, 51810346AA;

NAN 2 OPTIPRO – жестяная банка, 800 г – 51240017C1, 51240017C2, 51420017C6, 51430017C2, 51570017C1, 51660017C5, 51670017C1, 52940017C3, 52950017C1;

NAN 2 OPTIPRO – жестяная банка, 400 г – 51550017A1, 52920017A;

NAN 2 OPTIPRO – картонная коробка, 1050 г – 5218167821, 5256167811.

«Национальное агентство продовольствия и Министерство здравоохранения призывают потребителей в случае приобретения продукции из указанных партий не использовать ее», - говорится в заявлении.

В ведомстве также отметили, что в европейских странах случаев госпитализации детей после употребления данной продукции зафиксировано не было.