В Армению через Грузию отправлена очередная партия азербайджанских нефтепродуктов

Из Азербайджана в Армению отправлена очередная партия нефтепродуктов. Как сообщает азербайджанское информагентство Trend, сегодня с бакинской станции Баладжары в Армению было отправлено в общей сложности 2 698 тонн груза (48 вагонов), включая 1 742 тонны бензина АИ-95 и 956 тонн дизельного топлива.

Вагоны с нефтепродуктами будут доставлены в Армению транзитом через территорию Грузии.

18 декабря Государственная нефтяная компания Азербайджанской Республики (SOCAR) впервые осуществила поставку нефтяного груза местного производства в Армению. Тогда 1 220 тонн автомобильного топлива марки АИ-95, загруженные в 22 вагона-цистерны, были отправлены грузовым поездом «Азербайджанских железных дорог» — также через Грузию.

Ранее СМИ и официальные лица сообщали, что Грузия запросила необоснованно высокий тариф за транзит через свою территорию, после чего в Тбилиси решили не взимать плату за транзит первой партии нефтепродуктов. Позднее стало известно, что стороны согласовали тарифы на последующие поставки, однако их стоимость не раскрывалась.